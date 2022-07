Samsung confirma que Galaxy S Ultra substitui o finado Galaxy Note

O chefe do setor de dispositivos móveis da Samsung, TM Roh, confirmou que as futuras gerações do Galaxy S Ultra serão lançadas anualmente para substituir o finado Galaxy Note. A confirmação veio em entrevista ao blogueiro Ice Universe, em sua conta no Twitter, na última semana. Entretanto, vale lembrar que o mesmo executivo já havia decretado o fim do Note em fevereiro deste ano, em matéria publicada pelo site da agência Bloomberg.