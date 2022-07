Samsung lança Galaxy M13 com câmera de 50 megapixels; veja preço

Com bateria de 5.000 mAh, a Samsung promete grande autonomia, com “carga para uso prolongado”, segundo a divulgação oficial. Este componente é comparável aos de aparelhos topo de linha, desta e de outras marcas. O dispositivo tem suporte para carregamento rápido de 15W.

Para completar, vale dizer que o celular possui espaço para cartão de memória microSD de até 1 TB, interface USB-C para carregamento e troca de dados, possui Bluetooth 5.0 e está disponível no e-commerce nas cores azul, cobre ou verde. Aparelho sai de fábrica com interface One UI Core 4.1, que é mais personalizável do que edições anteriores.