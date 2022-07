Samsung WindFree Plus vs Midea AirStill: compare modelos de ar-condicionado

O Samsung WindFree Plus e o Midea AirStill são modelos de ar-condicionado split que podem refrigerar e aquecer o ambiente. Além disso, os equipamentos também pode economizar até 82% de energia elétrica no fim do mês.

O AirStill, da Midea, apresenta design mais compacto e leve, e um filtro que promete limpar o ar das bactérias por preços a partir de R$ 2.479. Já o WindFree Plus, da Samsung, pode ser controlado remotamente via aplicativo e conta com funcionamento por inteligência artificial por valores que partem de R$ 2.499. Veja a seguir o comparativo destes modelos.

1 de 7 Samsung WindFree Plus vs Midea AirStill: veja o comparativo dos modelos de ar-condicionado split — Foto: Divulgação/Midea Samsung WindFree Plus vs Midea AirStill: veja o comparativo dos modelos de ar-condicionado split — Foto: Divulgação/Midea

O que devo levar em conta quando for comprar TV? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Nota de transparência: Shoptime e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de julho de 2022.

Design

O ar-condicionado AirStill, da Midea, foi confeccionado em um visual todo branco. Contudo, traz pequenos acabamentos prateados ao redor da abertura das aletas, que acompanha o brilho discreto trazido pelo visor LED da temperatura localizado no lado direito. A parte de cima do corpo apresenta aberturas horizontais, que funcionam para absorver o ar do ambiente.

Já o WindFree Plus, da Samsung, contrasta o visual branco do chassi com uma tela preta, localizada no canto inferior direito, que ajuda o consumidor a visualizar melhor os dígitos em LED, além de possuir aberturas horizontais e bem visíveis na parte superior. Outro ponto que chama a atenção é que ele traz milhares de orifícios para a circulação do ar.

2 de 7 O Samsung WindFree Plus apresenta milhares de orifícios no design para melhor circulação do ar — Foto: Divulgação/Frigelar O Samsung WindFree Plus apresenta milhares de orifícios no design para melhor circulação do ar — Foto: Divulgação/Frigelar

As dimensões das unidades internas de ambos os modelos tendem a se aproximar bastante. Enquanto o da Midea conta com design rapidamente mais compacto com 71,5 x 28,5 x 20,5 cm (L x A x P), o da Samsung oferece largura mais robusta com 82 x 29 x 21 cm (L x A x P). A diferença primordial está no peso: o Midea tem pouco mais de 7 kg, enquanto o da Samsung pesa mais de 10 kg.

Até mesmo na comparação das unidades externas, o da Midea também leva a melhor, com dimensões compactas de 38,6 x 55,8 x 46,1 cm (L x A x P) contra a Samsung com 66 x 47 x 24 cm (L x A x P). O peso do Midea traz cerca de 16 kg, e o da Samsung, pouco mais de 23 kg.

Capacidades disponíveis

Um detalhe imprescindível a ser avaliado na hora da compra é a potência de cada produto, classificada pela medida chamada BTUs: quanto maior o número, mais potente é a capacidade do motor da máquina. Enquanto o da Midea está disponível apenas em um modelo com 9 mil BTUs, a Samsung disponibiliza produtos nas variantes de 9 mil, 12 mil, 18 mil, e até 22 mil BTUs.

Contudo, os dois modelos são bastante similares quando se trata da possibilidade de gerenciar ciclos frios e quentes, isto é, resfriar e aquecer. A tecnologia interna de ambos permite ao usuário administrar a forma de ventilação. Este detalhe pode ser crucial para consumidores que não desejam gastar mais para adquirir aquecedores, no caso de viverem em ambientes moderadamente frios.

3 de 7 Tecnologia WindFree promete boa noite de sono com refrigeração sem vento direto — Foto: Divulgação/Samsung Tecnologia WindFree promete boa noite de sono com refrigeração sem vento direto — Foto: Divulgação/Samsung

O produto da Samsung garante refrigeração sem produzir vento, o que deve proporcionar mais conforto aos usuários, pois não há presença de ventilação forte e incômoda, que geralmente agride quem fica logo abaixo das aletas.

Em contrapartida, o sistema da unidade interna do Midea não apenas faz uso da tecnologia Inverter, que propicia funcionamento mais silencioso que os modelos convencionais, mas a externa foi confeccionada com um motor de duas velocidades para proporcionar alta potência também com promessa de funcionamento extremamente silencioso.

Capacidade de resfriamento

Os dois modelos fornecem exatamente a mesma capacidade de resfriamento: 9 mil BTUs. E o resultado também se iguala quando avaliamos o Coeficiente de Desempenho (COP): uma variável representada pela relação entre o fornecimento de energia proporcionada pela bomba de calor e a energia que a máquina consome.

Tanto o modelo da Midea quanto o da Samsung apresentam o valor equivalente a 3,24 W/W. Dentre as variantes da Samsung, apenas uma demonstra um valor diferente: o ar condicionado com 12 mil BTU oferta 3,26 W/W.

4 de 7 O AirStill, da Midea, possui uma capacidade de resfriamento equivalente a 9 mil BTUs — Foto: Divulgação/Midea O AirStill, da Midea, possui uma capacidade de resfriamento equivalente a 9 mil BTUs — Foto: Divulgação/Midea

Consumo de energia

A Samsung oferece modelos com diferentes capacidades de BTU, e cada um oferta um consumo diferente de energia elétrica, sendo: 815 W (9 mil BTU), 1.080 W (12 mil BTU), 1.630 W (18 mil BTU), e 1.990 W (22 mil BTU). Nesta categoria, o Midea de 9 mil BTUs tende a ser mais econômico, pois consome apenas 17,1 W ao mês, valor inferior ao apresentado pelo concorrente.

Além disso, vale lembrar que os dois produtos apresentam a tecnologia Inverter, recurso que promete economizar energia. Enquanto os sistemas de refrigeração convencionais precisam ligar e desligar automaticamente várias vezes, o que acarreta no consumo maior, os itens com o sistema Inverter não ficam completamente desligados, mantendo um funcionamento mínimo, que auxilia a poupar luz, pois exige menos do motor. O modelo da Samsung promete garantir uma economia de 77%, enquanto o Midea garante 82%.

Conexão Wi-Fi

Neste quesito, o Samsung sai na frente porque apresenta características smart de fábrica. O aparelho apresenta conectividade Wi-Fi e pode ser pareado com o aplicativo Smart Things, disponível para Android e iOS. É possível acessar e controlar todas as funções do aparelho remotamente via app, como administrar a temperatura e acompanhar o consumo de energi.

Já o ar-condicionado da Midea necessita de um kit Wi-Fi para funcionar como um produto smart. Contudo, este recurso é vendido separadamente, o que acaba aumentando o valor final a pagar pela tecnologia.

5 de 7 O WindFree da Samsung pode ser controlado remotamente via app — Foto: Divulgação/Getty Images O WindFree da Samsung pode ser controlado remotamente via app — Foto: Divulgação/Getty Images

Recursos extras

Ambos os produtos ofertam tecnologia tanto para resfriar quanto aquecer o ambiente, além do funcionamento Inverter que economiza energia elétrica. Contudo, o Midea promete a emissão de ar puro e fresco em virtude de seu filtro: um recurso com íons de prata o qual dispõe de ação antibacteriana, o que promete ser eficaz no combate a vários tipos de bactérias.

Esta ferramenta auxilia a limpar o ar do ambiente, e pode reduzir a incidência de reações alérgicas a microorganismos. Além disso, possui o modo Eco Noite que garante operação silenciosa para não perturbar o sono. Também tem capacidades de desumidificar e ventilar o ambiente, e de ajustar a temperatura automaticamente.

6 de 7 Midea Airstill traz funcionamento Inverter — Foto: Divulgação/Midea Midea Airstill traz funcionamento Inverter — Foto: Divulgação/Midea

Já o Samsung promete uma tecnologia silenciosa, cujo funcionamento diz não incomodar o ouvido humano por ser quase imperceptível. Conta ainda com um filtro de tripla camada, capaz de capturar até 99% das bactérias nocivas, vírus e outros alérgenos inativos presentes no ar, assim como poeira fina. Também dispõe do recurso Auto Cooling, uma inteligência artificial que analisa o ambiente e seleciona automaticamente a temperatura ideal.

Preço e disponibilidade

O modelo AirStill, da Midea, fornece filtro antibacteriano para emissão de ar puro, design mais leve e compacto para facilitar a instalação em qualquer ambiente, e um sistema interno que garante a economia de energia elétrica em até 82%. A versão com 9 mil BTUs sai por R$ 2.479 no site da fabricante.

Já o WindFree Plus, da Samsung, garante design mais robusto, aberturas de ar maiores para refrigerar o ar com rapidez e um recurso de inteligência artificial que seleciona a melhor temperatura automaticamente. A versão de 9 mil BTUs está disponível no site da fabricante por valores a partir de R$ 2.499. O modelo com 12 mil BTU está disponível por R$ 2.699,00, enquanto a versão de 18 mil BTU sai por R$ 3.299.

7 de 7 Linha WindFree tem filtros que prometem eliminar vírus e bactérias — Foto: Divulgação/Samsung Linha WindFree tem filtros que prometem eliminar vírus e bactérias — Foto: Divulgação/Samsung

Modelos parecidos e concorrentes

O LG Dual Inverter Voice inclui tecnologia para funcionamento silencioso, administração remota por meio do aplicativo e interação das assistentes virtuais por preços a partir de R$ 2.999 no site oficial da fabricante.

Já o modelo Artcool, também da LG, conta com recurso para exterminar bactérias, serviço de aquecimento, além da capacidade de não apenas refrigerar, mas também de aquecer os ambientes, por valores a partir de R$ 3.199 no site da gigante sul-coreana.

Samsung WindFree Plus vs Midea AirStill Especificações Samsung WindFree Plus Midea AirStill Preço R$ 2.499 (9 mil BTUs), R$ 2.699 (12 mil BTUs), R$ 3.299 (18 mil BTUs) R$ 2.479 (9 mil BTUs) Capacidade de resfriamento (COP) 3,24 W/W (9, 18, e 22 mil BTU), e 3,26 W/W (12 mil BTU) 3,24 W/W Consumo de energia 815 W (9 mil BTU), 1.080 W (12 mil BTU), 1.630 W (18 mil BTU), e 1.990 W (22 mil BTU) 17,1 W Fluido refrigerante R-410a R-410a Aplicativos Smart Things Não disponível Acompanha controle remoto Sim Sim Dimensões e peso (unidade interna) 82 x 29 x 21 cm; 10,3 kg 71,5 x 28,5 x 20,5 cm; 7,3 kg Dimensões e peso (unidade externa) 66 x 47 x 24 cm; 23,3 kg 38,6 x 55,8 x 46,1 cm; 15,9 kg Cores Branco Branco