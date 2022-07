Santander fora do ar? Aplicativo apresenta erro, e usuários reclamam

O app do Santander está fora do ar nesta segunda-feira (25). De acordo com usuários no Twitter, o banco está com erro no funcionamento geral do aplicativo, e não permite aos correntistas fazer transações via celular. Segundo o Downdetector, ferramenta que monitora serviços online, as reclamações tiveram um pico às 10h03 de hoje. O Google Trends, que identifica as principais pesquisas feitas no Google, também apontou um aumento repentino na última hora em buscas por termos como “Santander fora do ar” e “Código 7001 Santander” - que é um erro referente ao Pix.