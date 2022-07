Santander fora do ar? App apresenta erro no Pix novamente esta semana

O Santander está com instabilidade no aplicativo para iPhone (iOS) e Android pela segunda vez nesta semana, segundo indicam usuários no Twitter. Na segunda-feira (25), o app do banco teve pane geral e ficou fora do ar por cerca de 11h. Hoje, o problema parece ser relacionado principalmente às transferências feitas via Pix. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, indicou um aumento nas reclamações sobre o aplicativo a partir das 14h21, alcançando um pico de 59 notificações poucos minutos depois.