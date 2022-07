Scrolling text I Love You em português: entenda nova 'moda' do WhatsApp

O termo scrolling text pode ser traduzido como “texto de rolagem” e tem sido usado na web para se referir a mensagens longas e padronizadas - ou seja, que repetem a mesma palavra ou frase por várias linhas. A tendência tem se espalhado em diferentes idiomas, e uma de suas versões mais populares é o “I Love You”, declaração de amor que significa “Eu te amo” em português. O formato de texto repetitivo tem sido amplamente compartilhado através de bate-papos do WhatsApp e chegou até mesmo a se tornar uma nova trend no TikTok , com diversos usuários compartilhando como usar as mensagens.

De acordo com dados do Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, houve crescimento de 400% em pesquisas pelo termo em sua versão I Love You nos últimos sete dias. A seguir, entenda mais sobre a "moda" e como pode ser utilizada no WhatsApp.

No TikTok, a trend consiste em gravar a tela em que o scrolling text foi enviado (seja no bate-papo ou no bloco de notas) e, então, fazer o compartilhamento com uma música ao fundo. Como o nome já diz, o scrolling text exige que o receptor da mensagem “role” a tela para baixo repetidas vezes até chegar ao seu final. Isso acontece porque o conteúdo é muito extenso - característica que, vale mencionar, também dificulta a escrita manual da mensagem.

O padrão do texto muda conforme a página desce: no início, a frase se repete de forma ordenada, mas, durante a descida, logo as palavras se entrelaçam, as letras ganham novos espaçamentos e as posições na tela variam. Apesar disso, a declaração - ou seja, o I Love You - é a mesma em todas as linhas. Essa característica repetitiva pode ser útil para reforçar um sentimento ou ideia, já que o conteúdo será visualizado muitas vezes pelo destinatário.

Para utilizar o scrolling text, é preciso recorrer a plataformas específicas, já que através do WhatsApp as frases teriam que ser escritas uma a uma - o que, como comentado anteriormente, pode ser uma tarefa muito trabalhosa. Por isso, uma opção mais ágil é buscar no Google o termo “I Love You Scrolling Text”, tocar no primeiro link e copiar todo o conteúdo, que poderá ser colado normalmente no app de mensagens.

Há vários sites disponíveis com a mensagem, mas vale mencionar que, para sua segurança, pode ser interessante utilizar um verificador de link para entender se o endereço de fato é seguro. Uma opção útil é o do dfndr lab, da empresa de cibersegurança PSafe. Para acessá-lo, basta entrar na página oficial ("https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/", sem aspas) e, em seguida, colar o link que deseja analisar.

