Skull and Bones ganha data de lançamento e trailer de gameplay

A Ubisoft finalmente revelou o gameplay e a data de lançamento oficial de Skull and Bones , após cinco anos de desenvolvimento e muitos atrasos. Durante transmissão ao vivo do Ubisoft Forward nesta quinta-feira (7), a desenvolvedora também apresentou uma visão geral da história em um novo trailer cinematográfico, assim como as principais mecânicas do jogo de pirata. O título ficará disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S , Google Stadia e PC a partir do dia 8 de novembro de 2022. Além disso, mais informações devem ser reveladas em setembro, quando a empresa realiza o próximo evento focado em lançamentos.

1 de 1 Skull and Bones é um aventura de piratas da Ubisoft com elementos de RPG e ação — Foto: Reprodução/Ubisoft Brasil Skull and Bones é um aventura de piratas da Ubisoft com elementos de RPG e ação — Foto: Reprodução/Ubisoft Brasil

Anunciado em 2017, Skull and Bones é um game multiplayer de mundo aberto inspirado pela Era de Ouro da Pirataria na vasta área do Oceano Índico. A história se passa no final do século XVII, colocando o jogador na pele de um náufrago em um mundo obscuro e visceral, repleto de ameaças. Assim, a única alternativa para sobreviver é superar os perigos dos mares, como tempestades, ondas gigantes e inimigos sanguinários, para se tornar um pirata infame.

Apesar de lembrar Assassin’s Creed 4: Black Flag à primeira vista, Skull and Bones inova e aprimora mecânicas de navegação e combate vistas no jogo de 2013. Será possível não apenas formar frotas com outros players, como também enfrentá-los em confrontos PvP brutais. Fora isso, você poderá buscar tesouro, enfrentar motins e até invadir fortalezas inimigas para saqueá-las. Veja, a seguir, mais detalhes da gameplay.

Conforme o vídeo, game dará diversas opções de customização e melhorias, que serão extremamente necessárias para adaptar seus navios aos seus propósitos. Você poderá comprar ou construir armas, ferramentas e armaduras que melhorarão resistência, velocidade e poder de ataque, além de outros vários atributos. Também haverá opções de personalização estética para seu personagem, outros tripulantes e embarcações, como roupas, velas, emblemas, etc.

Os desenvolvedores prometeram realizar eventos temáticos gratuitos para manter o conteúdo do game renovado após o lançamento. Skull and Bones chegará para usuários de PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC, que já podem fazer o pedido antecipado através da Ubisoft Store, Epic Games Store ou das lojas digitais de cada plataforma. Membros do serviço por assinatura Ubisoft+ terão acesso à Edição Premium, que inclui duas missões extras, um artbook com detalhes sobre a criação do jogo e mais benefícios.

Por fim, vale destacar que o próximo Ubisoft Forward acontecerá no dia 10 de setembro de 2022, às 16h (horário de Brasília), com transmissão pelo YouTube, Twitch e site oficial da produtora francesa. No seu blog oficial, ela promete revelar “atualizações e novidades sobre diversos títulos e projetos de equipes da Ubisoft ao redor do mundo”. Isso indica que mais notícias sobre Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, Beyond Good and Evil 2, e o remake de Prince of Persia: The Sands of Time e outros jogos podem estar por vir.