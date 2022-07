Smart Monitor da Samsung ganha nova versão no Brasil; veja preço

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira (18), a chegada da nova versão do Smart Monitor M5 ao Brasil. O modelo conta com 27 polegadas de tamanho e tem preço sugerido de R$ 2.199. O principal destaque do dispositivo é a possibilidade de ser usado sem a necessidade de estar conectado a um computador. Isso o torna uma opção versátil para trabalho, estudos e diversão.

O monitor apresenta o sistema operacional Tizen, o mesmo usado nas televisões da marca, com suporte ao SmartView e ao DeX. Sem a necessidade de um computador pessoal separado, é possível navegar na internet, editar documentos e utilizar softwares na nuvem por meio do sistema Microsoft Office 365 diretamente pelo monitor. Essa versão do M5 também conta com o novo Workmode, que possibilita o acesso remoto a outro PC.

2 de 3 Smart Monitor M5 é a nova opção de 27 polegadas da Samsung com o sistema Tizen — Foto: Divulgação/Samsung Smart Monitor M5 é a nova opção de 27 polegadas da Samsung com o sistema Tizen — Foto: Divulgação/Samsung

Para garantir o entretenimento do usuário, é possível transformar o Smart Monitor da Samsung em uma televisão para aproveitar os conteúdos em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e o Samsung TV Plus. A função requer apenas conexão com a internet, que pode ser feita via Wi-Fi nativo do display. O dispositivo também conta com a funcionalidade Ultrawide Game View, que ajusta a proporção da tela para 21:9 e permite maior campo de visão.

O monitor inteligente da Samsung também pode ser usado como uma central de comandos para casa inteligente. Com o aplicativo Smart Things, é possível controlar a intensidade das lâmpadas smart, a temperatura do aparelho de ar-condicionado e controlar os demais dispositivos inteligentes de casa. O Smart Monitor M5 também é compatível com o AirPlay, que permite parear sem fio os dispositivos Apple.

Smart Monitor Samsung possui proporção variável e pode ser configurado para 21:9 — Foto: Divulgação/Samsung

Para tornar a experiência do usuário mais cômoda, o monitor apresenta o recurso Auto Source Switch, que detecta os dispositivos recém conectados assim que eles são plugados, e exibe o sinal correto sem a necessidade de procurar no menu. Outros destaques são o Adaptive Picture, que promete ajustar a luminosidade automaticamente através de um sensor de luz, e o Adaptive Sound, responsável pelo ajuste do áudio emitido pelos alto-falantes de acordo com o que está sendo reproduzido.

O painel plano de 27 polegadas possui resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e é do tipo VA (Vertically Aligned). Seu ângulo de visão é de 178 graus na horizontal e vertical, mas o modelo possui ajuste de inclinação. A taxa de atualização do display é de 60 Hz e o seu tempo de resposta é de 4 ms, menor do que a versão anterior do produto, de 24 polegadas de tamanho.

Na conectividade, é possível encontrar duas entradas HDMI versão 1.4, duas USB e Wi-Fi 5. A ficha técnica do M5 aponta a presença de speakers de áudio, mas é possível conectar caixas de som via Bluetooth para quem busca melhor qualidade. Como acessórios, o Smart Monitor M5 acompanha um controle remoto e cabo HDMI.

