Stray e Capcom Arcade são destaques nos lançamentos da semana

Stray e Capcom Arcade 2nd Stadium são os destaques nos lançamentos desta semana. No entanto, a história de um fofo gatinho perdido em busca de sua família em uma cidade futurista e a segunda edição da coletânea de jogos de fliperama da criadora de Street Fighter não chegam sozinhos. Eles serão acompanhados por alguns games focados em narrativa, como a história interativa de As Dusk Falls, a trajetória da última raposa da Terra em Endling e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas nas quais eles estão disponíveis, a seguir.

Stray traz uma carismática aventura ao PS5, PS4 e PC com um gatinho perdido em uma cidade futurista — Foto: Divulgação/Steam

Stray - 19 de julho - PS4, PS5, PC

Considerado um game que ganhou bastante atenção desde o seu anúncio, Stray é o primeiro título do estúdio francês BlueTwelve Studio. A história segue os passos de um gatinho que se perde de sua família em uma cidade futurista cyberpunk habitada por androides. Nele, os jogadores poderão controlar o pequeno gato para explorar o local, coletar itens com seu drone ajudante B-12 e reunir informações para desvendar um grande mistério.

Também há partes de stealth no game onde será possível se esconder em caixas de papelão, além de momentos de combate o personagem deve enfrentar robôs e estranhas criaturas que podem ser destruídas com luz. Stray está disponível para PC na loja digital Steam por R$ 63,79. Para usuários do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), o jogo pode ser adquirido na nova PS Plus sem custos adicionais nos níveis Extra e Deluxe.

Stray traz uma carismática aventura ao PS5, PS4 e PC com um gatinho perdido em uma cidade futurista — Foto: Reprodução/Annapurna Interactive

Capcom Arcade 2nd Stadium - 22 de julho - PS4, XB, SW, PC

A segunda edição da coletânea retrô dos fliperamas da Capcom chega com 30 novos games para os jogadores nostálgicos. Todos os games receberam placar online e funções para torná-los ainda mais acessíveis, como opções para rebobinar, ajustar a velocidade, além da possibilidade de salvar e carregar a qualquer momento. A lista de jogos inclui títulos como Hyper Street Fighter 2 - The Anniversary Edition, Street Fighter Alpha 1, 2 e 3, Darkstalkers, Mega Man Power Battle 1 e 2, Super Gem Fighter Mini Mix, Capcom Sports Club, Knights of the Rounds, Saturday Night Slam Masters e mais.

Capcom Arcade 2nd Stadium é gratuito com o jogo SonSon incluso. Mais games podem ser adquiridos separadamente ou em um pacote completo com todos os títulos. A versão completa de Capcom Arcade 2nd Stadium está disponível para Xbox One por R$ 199, para Nintendo Switch por R$ 199,50, e para PC na loja digital Steam por R$ 169,95.

Capcom Arcade 2nd Stadium traz clássicos fliperamas da empresa com novas funções como rebobinar a ação e salvar seu progresso — Foto: Reprodução/Steam

As Dusk Falls - 19 de julho - XBSX/S, XB, PC

Neste jogo de história interativa, os jogadores vão acompanhar as trajetórias de duas famílias e a forma como suas vidas se entrelaçam ao longo de 30 anos. Tudo começa com um assalto, realizado em 1988, que deu errado. As decisões que os jogadores tomarem terão ramificações a longo prazo que afetarão não só o que acontece no enredo, como também as marcas que isso deixará nos personagens.

As Dusk Falls permite usar um smartphone como controle para jogar com um grupo de amigos e tomar as decisões em conjunto. O game está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One or R$ 169,95 e para PC na loja digital Steam por R$ 119,00. O jogo também estará disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

As Dusk Falls é um game focado em narrativa onde suas escolhas podem ter incontáveis ramificações para a história — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

Endling - Extinction is Forever - 19 de julho - PS4, XB, SW, PC

Uma emocionante história sobre a natureza é retratada em Endling - Extinction is Forever. O jogo segue os passos da última raposa da Terra e seus filhotes, onde ela tentará mantê-los vivos em um mundo devastado pela humanidade. Através de uma jogabilidade de aventura e plataforma com gráficos em 3D, mas ação em 2D, usuários passarão por trechos de stealth, procurarão por alimentos, guiarão os filhotes e tentarão ensiná-los habilidades necessárias para sobreviver.

Vale ressaltar que o Endling - Extinction is Forever está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 149,50, para Xbox One por R$ 139,95 e para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG pelo valor de R$ 57,99.

Endling - Extinction is Forever conta a história da última raposa da Terra enquanto tenta sobreviver em um mundo devastado pelos humanos — Foto: Reprodução/Steam

River City Saga: Three Kingdoms - 21 de julho - PS4, SW, PC

A conhecida série de games de ação River City ganha, nesta semana, um novo spin-off baseado no clássico da literatura chinesa Romance dos Três Reinos. O rebelde Kunio e seus amigos interpretam o papel de antigos generais chineses enquanto se enfrentam através de várias batalhas. A tradicional jogabilidade beat'em up, onde o jogador avança e bate em todos pela frente, de River City foi mantida, assim como os elementos de RPG que permitem ficar mais forte e dominar novas técnicas. River City Saga: Three Kingdom está disponível para Nintendo Switch por R$ 159,90.

River City Saga: Three Kingdoms é um spin-off da clássica franquia beat'em up com base na história chinesa do Romance dos Três Reinos — Foto: Reprodução/Steam

Live a Live - 22 de julho - SW

Live a Live é o mais novo RPG da Square Enix a receber o tratamento de gráficos "HD-2D". Lançado originalmente para o Super Nintendo em 1994, o jogo era exclusivo para quem morava no Japão. Pela primeira vez no ocidente, será possível acompanhar as sete histórias distintas do jogo, que se passam em diferentes estações e podem ser jogadas na ordem de preferência de cada usuário, como a época do velho oeste, Japão no período Edo, pré-história e mais. Nelas, o jogador tentará desvendar o que todos esses heróis têm em comum e qual mistério os liga através das eras.

Live a Live pode ser adquirido na versão para Nintendo Switch por R$ 249. Uma demo está disponível no eShop com os primeiros três capítulos, que incluem: Imperial China, Twilight of Edo Japan e Distant Future. Vale ressaltar que o progresso obtido na demo pode ser transferido para a versão completa do jogo.

Liva a Live é o mais novo RPG da Square Enix a receber o tratamento HD-2D com sete histórias diferentes através de várias épocas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

