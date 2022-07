Stray, Final Fantasy e Avengers chegam à PS Plus Extra e Deluxe em julho

2 de 3 Stray é o game de maior destaque na PS Plus de julho 2022, junto com Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Marvel's Avengers — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Stray é o game de maior destaque na PS Plus de julho 2022, junto com Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Marvel's Avengers — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O game de maior destaque nas adições de julho é Stray, um jogo de aventura que será o primeiro grande título a ser lançado diretamente na nova PS Plus sem custo extra para assinantes dos planos Extra e Deluxe. A história acompanha um gatinho que se perdeu de sua família e precisa explorar uma cidade futurista (no maior estilo cyberpunk) enquanto desvenda um grande mistério ao seu redor. A jogabilidade do título chamou bastante atenção por fazer os usuários verem o mundo pelo ponto de vista felino. Esse é um jogo bastante aguardado desde o seu anúncio, principalmente por conta do bichinho carismático.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade é uma versão expandida do remake de Final Fantasy 7 que já estava disponível para PS4. O game adiciona gráficos melhorados para PlayStation 5 (PS5), suporte ao controle DualSense e uma nova história em Episode INTERmission, que segue a ninja Yuffie. Já Marvel's Avengers é o RPG oficial dos Vingadores distribuído pela Square Enix, onde os jogadores podem assumir o controle dos heróis mais poderosos do mundo em partidas multiplayer online.

Entre outros títulos que ficam disponíveis, usuários receberão grande parte da franquia Assassin's Creed, desde os capítulos clássicos com The Ezio Collection até alguns relativamente recentes com Assassin’s Creed: Unity e Black Flag. Além desses, Saints Row 4: Re-Elected e Gat out of Hell estarão disponíveis para trazer a ação absurda e bizarra dos Saints à assinatura PlayStation. No nível Deluxe, os jogadores ainda terão o divertido game de quebra-cabeça No Heroes Allowed! e a aventura relaxante de LocoRoco Midnight Carnival, sequência de LocoRoco 2 que só havia sido lançada no PSP.

O serviço de assinatura PS Plus sofreu mudanças recentemente e passou a ser dividido em três níveis. A assinatura mais antiga se tornou a PS Plus Essential, com aproximadamente 3 jogos grátis mensais por R$ 34,90 ao mês. O segundo nível, PS Plus Extra, traz um catálogo de mais de 400 games de PS4 e PS5 para usuários jogarem por R$ 52,90 ao mês. Já o nível PS Plus Deluxe oferece os benefícios do Extra e ainda jogos clássicos de PS2, PSP, PSOne e remasterizações por R$ 59,90 ao mês.

