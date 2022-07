Stray supera God of War como game mais bem avaliado no Steam em 2022

Stray, o popular jogo do gatinho cyberpunk de BlueTwelve e Annapurna Interactive, tornou-se o jogo mais bem avaliado do Steam em 2022. Para isso, o game superou God of War (2018) em poucos dias após seu lançamento, qua conteceu 19 de julho. Segundo o site Steam250 que reúne estatísticas da loja da Valve o jogo do carismático gatinho teve 98% de aprovação na loja, enquanto as aventuras do deus da guerra contam com 97%. Vale lembrar que Stray está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), incluso na assinatura da PS Plus Extra sem custos a mais, e também para PC no próprio Steam.