Stray: veja lançamento, gameplay e requisitos do 'Jogo do Gato'

Stray , conhecido também como “Jogo do Gato”, é um game de aventura em terceira pessoa onde os jogadores assumem controle de um curioso gatinho de rua em uma cidade cyberpunk em decadência, habitada apenas por robôs e criaturas perigosas. Publicado pela Annapurna Interactive , o jogo é o primeiro projeto do pequeno estúdio francês BlueTwelve e estará disponível a partir de 19 de julho para PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). O jogo também chega diretamente à PS Plus , como uma oferta aos assinantes dos planos Extra e Deluxe.

Durante o processo de desenvolvimento, o time se preocupou em buscar referências e replicar com fidelidade os movimentos e trejeitos de um felino. Graças a isso, o jogo também tira proveito das habilidades do bichinho para uma exploração de cenário mais ágil e vertical. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes de gameplay e requisitos mínimos de Stray.

Stray chama a atenção por ser protagonizado por um gatinho de rua — Foto: Divulgação/Annapurna Interactive

História

De acordo com a sinopse oficial, Stray conta a história de um gatinho de rua que acaba se separando da sua família. Sozinho em uma cibercidade esquecida, ele agora precisa encontrar o caminho de volta para casa e desvendar os segredos desse lugar, habitado apenas por robôs.

No caminho, o felino acaba fazendo amizade com um pequeno drone voador chamado B-12. Graças a ele, o gatinho é capaz de se comunicar com os habitantes cibernéticos e interagir com o cenário de novas formas. Segundo o time de desenvolvimento, isso é importante para demonstrar alguns pontos fundamentais do cenário e aprender mais sobre o passado dos personagens.

Stray se passa em uma cidade cyberpunk habitada somente por robôs e cheia de mistérios — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio

Lançamento

Stray estará disponível a partir de 19 de julho nos consoles PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Vale notar que os novos planos de assinatura da PlayStation Plus, o Extra e o Deluxe, garantem acesso ao jogo já no dia do seu lançamento. Dessa forma, enquanto houver uma assinatura em andamento, os membros não vão precisar comprar o game à parte. Já nos computadores, também será possível comprar através da plataforma Steam, da Valve, onde o game custa R$ 63,79.

O time de Stray se dedicou bastante em fazer uma representação fiel dos felinos — Foto: Divulgação/Annapurna Interactive

Gameplay

No controle de um gato, é de se esperar que os jogadores possam agir como tal, incluindo ações como: miar, afiar as unhas, derrubar objetos, espreguiçar-se, ronronar, esfregar-se entre as pernas dos personagens e até mesmo dormir. Haverá até mesmo conquistas dependendo da quantidade de vezes que essas ações são realizadas.

Com os perigos que estão à espreita, por vezes será preciso assumir uma postura furtiva para passar pelos desafios, escondendo-se em caixas e correndo nos momentos certos. Graças à agilidade do felino, também é possível se espreitar pelos cantos superiores e inferiores da cidade, desvendando seus segredos.

Pelo menos 80% do time de Stray é composto por donos de gatos, razão pela qual foi possível replicar com fidelidade as ações do bichinho. Em publicação no PlayStation Blog em junho, a BlueTwelve também declarou que criar um gato interativo foi definitivamente o mais complicado em todo o processo de desenvolvimento — o que sinaliza o esforço empregado nesse aspecto do game.

Requisitos

Em preparação ao lançamento, a Annapurna já atualizou a página de Stray na Steam com os requisitos mínimos e recomendados para jogar no PC. Felizmente, o jogo não exige uma máquina muito potente para rodar de forma agradável, pelo menos se comparado a outros grandes lançamentos da plataforma. Veja a seguir:

Requisitos de Stray Mínimo Recomendado SO Windows 10 (64-bits) Windows 10 (64-bits) Processador Intel Core i5 2300 ou AMD FX 6350 Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Memória 8 GB de RAM 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB ou AMD Radeon R7 360, 2 GB NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB ou AMD Radeon R9 290X, 4 GB DirectX Versão 12 Versão 12 Armazenamento 10 GB de espaço disponível 10 GB de espaço disponível