Stumble Guys se torna o game gratuito mais baixado do iPhone

👉 Tem como jogar Fall Guys de 2 no mesmo console? Veja no Fórum TechTudo

O game multiplayer online segue os moldes de Fall Guys ao colocar até 32 competidores para disputar em pistas de obstáculos e minigames onde apenas um pode chegar até o final. Ao todo, Stumble Guys já teve mais de 160 milhões de downloads e arrecadou mais de US$ 21,5 milhões (quase R$ 115 milhões) para o pequeno estúdio finlandês de apenas 5 pessoas. No Brasil, o jogo é especialmente popular. Segundo o relatório divulgado pela Sensor Tower, no país, o game figura a segunda posição entre os jogos gratuitos mais baixados na Google Play Store.

A trajetória de Stumble Guys começou pouco após o lançamento de Fall Guys em agosto de 2020 como um jogo pago no PlayStation 4 ( PS4 ) e PC, parte da linha de jogos grátis da PS Plus daquele mês.

Em outubro do mesmo ano, Stumble Guys chegou nos dispositivos mobile em softlaunch para apenas alguns países, antes de ter um lançamento global em janeiro de 2021. A popularidade do jogo começou a crescer no final daquele ano e, desde então, não parou mais. O game atingiu seu mais recente pico em junho de 2022, com 1,5 milhões de downloads.