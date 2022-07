Stumble Guys vs Fall Guys: veja semelhanças e diferenças entre os jogos

Stumble Guys e Fall Guys são dois dos jogos mais populares do gênero Battle Royale atualmente. Com a proposta de abordar disputas em corridas de obstáculos onde o objetivo é ser o único sobrevivente, Fall Guys, da Mediatonic, foi o primeiro jogo do estilo, lançado em agosto de 2020. O sucesso do game inspirou Stumble Guys, da Kitka Games, que chegou ao mercado logo em outubro do mesmo ano.

Os jogos são bem parecidos em termos de gameplay, mas têm diferenças consideráveis, como as plataformas onde estão disponíveis. Inicialmente, Fall Guys também era um jogo pago, mas recentemente, ele se tornou gratuito. Confira mais semelhanças e diferenças entre os games a seguir.

Semelhanças

Gameplay

Ambos os jogos funcionam sob regras muito parecidas. Um grande número de jogadores começa as partidas (ao todo, são 60 participantes em Fall Guys e 32 em Stumble Guys). Todos esses competidores são lançados em pistas de obstáculos onde precisam correr para atravessar a linha de chegada antes dos outros. Entretanto, as armadilhas, a falta de sorte ou os adversários podem atrasar os jogadores e deixá-los fora da classificação.

As primeiras provas nos dois jogos são focadas em reduzir o número de participantes, enquanto as posteriores promovem formas de eliminação dos concorrentes e podem até ter confronto direto entre os adversários.

Controles

Um dos segredos para o sucesso dos jogos está em seu método de controle, que conta com uma simplicidade acessível para diferentes tipos de público. O jogador apenas precisa andar com o direcional, saltar com um botão de pulo e se jogar para ganhar um pouco de impulso no ar. Nesse ponto, apesar da semelhança, há uma pequena diferença, já que Fall Guys utiliza joystick, enquanto Stumble Guys usa a tela de toque do smartphone. No entanto, as opções de movimento funcionam de maneira muito parecida.

Free-to-Play

O que começou como uma diferença, agora é uma semelhança. Hoje, tanto Fall Guys quanto Stumble Guys são jogos gratuitos para baixar e começar a jogar, com microtransações dentro do game. Usuários podem usar dinheiro real para adquirir moeda virtual e comprar diversas skins e outros itens. Fall Guys começou como um jogo pago quando foi lançado para PlayStation 4 (PS4) e PC pela Steam. No entanto, o game foi oferecido diretamente para os assinantes da PS Plus em seu mês de lançamento, o que colaborou para o sucesso.

Em março de 2021 a Epic Games comprou o grupo Tonic Games Group, dono da produtora Mediatonic, responsável por desenvolver Fall Guys. Foi quando os planos de distribuição do jogo mudaram e a empresa planejou o relançamento de Fall Guys na Epic Games Store como um game gratuito, também disponível para outras plataformas, como Xbox One e Nintendo Switch. Desde que o jogo se tornou grátis, ele foi removido da loja digital Steam e passou a ser exclusivo da loja da Epic Games.

Diferenças

Plataformas

Talvez a principal diferença entre os games seja justamente as plataformas onde estão disponíveis. Fall Guys foi lançado inicialmente para PS4 e PC, com versões posteriores para Xbox One e Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S. Apesar de ser um título multiplataforma, o jogo está disponível apenas em consoles de videogame, além do computador.

Pode-se especular que ausência de Fall Guys no mercado mobile é diretamente responsável pelo sucesso de Stumble Guys, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS). Ironicamente, Stumble Guys também está na loja digital Steam, onde o game da Mediatonic não é mais vendido. Uma versão mobile de Fall Guys chegou a começar seu desenvolvimento, porém ainda não se sabe se ainda está sendo, de fato, produzida.

Personagens e Skins

A primeira diferença que se percebe no jogo está em seus personagens. Fall Guys possui criaturas inumanas chamadas de "jujubas", que, segundo a produtora, têm mais de 1,80 m de altura. Os personagens em Stumble Guys parecem humanos e têm nomes mais comuns, como o representante padrão do jogo, o Mr. Stumble, e nada indica que sejam tão altos quanto as jujubas.

Algumas das skins entre Fall Guys e Stumble Guys são parecidas, como as fantasias que alteram o visual do personagem com temas comuns como explorador, pirata, entre outras. No entanto, é inegável que Fall Guys possui mais prestígio no mercado de games e isso tem levado a parcerias com skins baseadas em outros jogos e mídias. O jogo já recebeu roupinhas de franquias como Sonic the Hedgehog, Assassin's Creed, Halo: Combat Evolved, Cuphead, Nier: Automata, Shovel Knight e até mesmo uma recente skin do Chapolin Colorado.

Gráficos

A diferença entre as plataformas também reflete nos gráficos do jogo. Fall Guys é um jogo extremamente vibrante e colorido com visuais exuberantes que, apesar de simples, são muito bem apresentados. Nos consoles da geração passada, o jogo roda em uma resolução Full HD com taxa de quadros de 60 fps, enquanto no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC, pode chegar a até 4K.

