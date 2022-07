Technoblade, streamer de Minecraft, morre de câncer aos 23 anos

Technoblade, popular streamer norte-americano de Minecraft , faleceu em decorrência de um câncer, aos 23 anos. A informação foi confirmada na última quinta (30), em um vídeo publicado em seu próprio canal no YouTube , gravado e apresentado por seu pai. Technoblade, cujo nome verdadeiro ainda é desconhecido, ainda que já tenha sugerido que poderia ser "Alex" ou "Dave", tinha mais de 11 milhões de inscritos em seu canal.

Ele publicou mais de 900 vídeos de Minecraft desde 2013, com milhões de visualizações entre os mais recentes. Era conhecido também por criar sagas, testes de construções e também por participações em outros canais populares, como o de Dream, considerado um dos maiores streamers de Minecraft do mundo.

1 de 2 Technoblade, streamer de Minecraft, posa com sua placa de 10 milhões de inscritos no YouTube, enquanto tratava câncer — Foto: Divulgação/Technoblade Technoblade, streamer de Minecraft, posa com sua placa de 10 milhões de inscritos no YouTube, enquanto tratava câncer — Foto: Divulgação/Technoblade

O vídeo de adeus, com o título de “Até logo nerds”, foi gravado horas antes de sua morte e acompanha uma última mensagem destinada aos fãs. “Se você está assistindo isso, estou morto”, diz a mensagem pré-gravada. Technoblade foi diagnosticado com câncer em agosto de 2021, após descobrir uma dor seguida de inchaço no braço. Desde então, passava por períodos de ausência no YouTube para tratar da doença. Seu último vídeo antes da despedida foi publicado em 2 de abril de 2022.

Despedida de fãs e amigos

O vídeo publicado por seu pai já conta com mais de 25 milhões de visualizações e milhares de comentários de todo tipo de fãs, de anônimos a famosos dentro da comunidade de Minecraft. A maior parte dos comentários envolve um slogan usado pelo streamer em vários de seus vídeos, que dizia “Technoblade nunca morre!”, quando enfrentava algum perigo ou alguma batalha dentro do jogo de sobrevivência. A repercussão também foi vista entre fãs brasileiros, via Twitter e outras redes sociais.

Technoblade era querido pela comunidade não apenas por conta da qualidade dos vídeos e suas jogadas, mas por alguns de seus feitos envolvendo o game. A partir de 2019, ele venceu o torneio Minecraft Mondays quatro vezes, disputando contra outros streamers como Skeppy, CaptainSparklez, MrBeast e PewDiePie. Ele também foi um dos três participantes a vencer o torneio duas vezes seguidas.

O streamer também estava no TikTok (três milhões de seguidores), Instagram (488 mil seguidores) e Twitch (800 mil seguidores), mas sempre com poucos posts. Seu foco - e principal atuação - estava mesmo no Minecraft e YouTube.

2 de 2 Technoblade criava sagas, desafios e participava de canais de outros streamers de Minecraft — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Technoblade criava sagas, desafios e participava de canais de outros streamers de Minecraft — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Conquistas e amizade com Dream

Em fevereiro de 2022, Technoblade criou o evento Minecrafters vs. Cancer, com o intuito de angariar fundos para seu tratamento contra o câncer. Antes disso, durante o tratamento, chegou a criar uma maratona de Minecraft onde ele precisava escapar de perigos criados pelos espectadores, em tempo real. A maratona arrecadou mais de US$ 322 mil, destinados a pesquisas para tratamento de sarcoma, o tipo de câncer que o atingiu.

Dream, seu maior rival e amigo, publicou um vídeo de um minuto em seu canal no YouTube, lamentando a partida de Technoblade. “Meu coração está partido depois de saber sobre o fim da luta contra o câncer de Technoblade. Meu coração acompanha sua família e suas pessoas queridas. Abracem aqueles que estão próximos, a vida é curta”, diz o início da mensagem.

O servidor privado de Minecraft Hypixel, considerado o maior do mundo, anunciou ainda que vai criar um memorial para Technoblade em julho, onde amigos e fãs poderão deixar suas mensagens de despedida.