TechTudo concorre ao Prêmio iBest 2022 em 'Tecnologia'; veja como votar

O TechTudo é um dos finalistas do Prêmio iBest 2022 e concorre como o melhor site de tecnologia do Brasil. Nesta etapa, dez portais foram escolhidos de acordo com a relevância dos seus conteúdos, e aspectos como engajamento e alcance das suas publicações foram considerados. Agora, o público pode votar para escolher o melhor site de tecnologia do Brasil - e nós, que estamos nos bastidores do TechTudo, contamos com você! Além da votação aberta ao público geral, outro módulo será avaliado por um grupo de especialistas que compõem a "Academia iBest".