Teclas de atalhos do Word: veja os principais comandos do editor de texto

Os atalhos do Word são uma excelente forma de economizar tempo durante a escrita de textos. E o editor do Microsoft Office permite executar praticamente todas as operações a partir de combinação de teclas, indo muito além do Ctrl + C / Ctrl + V . Extremamente completo, o programa permite um alto nível de controle das suas funções e ferramentas a partir do uso de atalhos de teclado. A lista abaixo reúne os comandos de teclado organizados por tipo de ação, como "seleção", "impressão", "formatação de texto" etc.

É importante notar que os atalhos aqui listados referem-se ao Microsoft Word em português; para quem usa o editor de texto em inglês, a maioria das combinações muda. Os atalhos funcionam apenas nas versões para Windows do editor — em versões mais antigas, como 2010 e 2007, podem apresentar pequenas diferenças. Por fim, lembre-se que atalhos referentes a usos específicos, como formatação, gráficos e tabelas, dependem desses elementos estarem selecionados na tela para funcionar.

Atalhos utilizados com frequência (selecionar tudo, salvar documento, etc)

O Ctrl + C e Ctrl + V são, sem dúvida, os atalhos mais usados no Word — assim como em qualquer programa. Mas há uma série de outros comandos empregados com frequência e que ajudam muito as tarefas cotidianas durante a edição de texto.

Atalhos mais utilizados do Word Atalho Ação Ctrl + C (ou Ctrl + Insert) Copia o item selecionado Ctrl + V (ou Shift + Insert) Cola o item selecionado Ctrl + X Recorta o item selecionado Ctrl + Z Desfaz a última ação Ctrl + R Refaz a última ação Ctrl + A Abre um documento Ctrl + O Cria um novo documento Ctrl + B Salva um documento Ctrl + W Fecha um documento Ctrl + T Seleciona tudo Ctrl + N Aplica negrito ao texto selecionado Ctrl + S Aplica sublinhado ao texto selecionado Ctrl + I Aplica itálico ao texto selecionado

Atalhos para navegar pelo documento do Word

Você não precisa usar o mouse para navegar por um documento no Word. Existem várias combinações de teclas que movem o cursor até onde você quer chegar, o que evita posicionar a barra de texto no lugar errado. Veja a seleção a seguir:

Atalhos para navegar em documentos do Word Atalho Ação Ctrl + seta para a esquerda Move o cursor uma palavra para a esquerda Ctrl + seta para a direita Move o cursor uma palavra para a direita Ctrl + seta para cima Move o cursor um parágrafo para cima Ctrl + seta para baixo Move o cursor um parágrafo para baixo End Move o cursor para o final da linha atual Home Move o cursor para o início da linha atual Ctrl + L Exibe o painel de tarefas Navegação para pesquisar no conteúdo do documento Alt + G Pesquisar F5 Exibe a caixa de diálogo "Ir para", que permite navegar até uma página, indicador, nota de rodapé, tabela ou outro local específico. Page up Move o cursor rolando a visualização do documento uma tela para cima Ctrl + Alt + Page up Move o cursor para o início da tela Page down Move o cursor rolando a visualização do documento uma tela para baixo Ctrl + Alt + Page down Move o cursor para o fim da tela Ctrl + Page up Move o cursor para o início da página anterior Ctrl + Page down Move o cursor para o início da página seguinte Ctrl + End Move o cursor para o final do documento Ctrl + Home Move o cursor para o início do documento Ctrl + Alt + Z Percorre os locais das quatro últimas alterações feitas no documento

Atalhos de teclas para visualização e impressão no Word

As opções de atalho relativas à impressão vão muito além do Ctrl + P. É possível visualizar impressão e realizar ajustes antes imprimir um documento acessando somente o teclado. Veja como:

Atalhos do Word para impressão de documentos Atalho Ação Ctrl + P Imprime o documento Ctrl + Alt + I Visualiza impressão Tab Move o cursor pelas caixas de configuração de impressão Teclas de direção Move-se pela página de visualização quando ela está com mais zoom Page Up ou Page Down Move-se pela página de visualização quando ela está com menos zoom Ctrl + Home Vai para a primeira página de visualização quando ela está com menos zoom Ctrl + End Vai para a última página de visualização quando ela está com menos zoom

Atalhos de seleção de texto no Word

Assim como navegar, selecionar o texto com teclas de atalho garante que o cursor vai chegar exatamente onde se quer. A medida economiza tempo duplamente: além de usar o teclado, que já está ao alcance das mãos e é mais rápido, você evita erros que demandarão desfazer a ação.

Atalhos de seleção de texto no Word Atalho Ação Shift + teclas de direção Seleciona texto caractere a caractere Ctrl + Shift + seta para a esquerda Seleciona a palavra à esquerda Ctrl + Shift + seta para a direita Seleciona a palavra à direita Shift + Home Seleciona da posição atual até o início da linha atual Shift + End Seleciona da posição atual até o final da linha atual Ctrl + Shift + seta para cima Seleciona da posição atual até o início do parágrafo atual Ctrl + Shift + seta para baixo Seleciona da posição atual até o final do parágrafo atual Shift + Page up Seleciona da posição atual até o início da tela Shift + Page down Seleciona da posição atual até o final da tela Ctrl + Shift + Home Seleciona da posição atual até o início do documento Ctrl + Shift + End Seleciona da posição atual até o final do documento Ctrl + T Seleciona tudo

Atalhos de teclas de edição de texto e elementos gráficos

Escrever e editar texto são as principais atividades executadas no Word. Por isso, dominar atalhos para essas ações, bem como para edição de elementos gráficos, é a chave para aumentar a produtividade com o programa da suíte de escritório.

Atalhos de edição de texto e elementos gráficos do Word Atalho Ação Ctrl + Backspace Exclui uma palavra à esquerda Ctrl + Delete Exclui uma palavra à direita Ctrl + C (ou Ctrl + Insert) Copia o item selecionado Ctrl + V (ou Shift + Insert) Cola o item selecionado Ctrl + X Recorta o item selecionado Ctrl + U Abre a caixa "Localizar e Substituir" F2, mover o cursor para o destino e pressionar Enter Move o conteúdo selecionado para um local específico Shift+F2, mover o cursor para o destino e pressionar Enter Copia o conteúdo selecionado para um local específico Alt + F3 Define um bloco de AutoTexto com o conteúdo selecionado Ctrl + F3 Recorta o conteúdo selecionado para o "Especial" Ctrl + Shift + F3 Cola o conteúdo do Especial Ctrl + Shift + C Copia a formatação selecionada Ctrl + Shift + V Cola a formatação selecionada Tab Seleciona o próximo elemento depois de ativar um Elemento gráfico SmartArt Shift + Tab Seleciona o elemento anterior depois de ativar um Elemento gráfico SmartArt Esc Remove o foco da forma selecionada em um Elemento gráfico SmartArt Ctrl + T Seleciona todas as formas em um Elemento gráfico SmartArt

Atalhos para alinhar e formatar parágrafos no Word

É possível deixar o texto alinhado à esquerda, à direita ou centralizado por meio de teclas de atalho do Word. E, de quebra, o editor da Microsoft oferece outras opções de formatação e alinhamento por meio do teclado.

Atalhos para alinhar e formatar parágrafos no Word Atalho Ação Ctrl + E Centraliza o texto Ctrl + Q Alinha o texto à esquerda Ctrl + G Alinha o texto à direita Ctrl + J Justifica o texto Ctrl + M Recua o parágrafo Ctrl + Shift + M Remove o recuo de um parágrafo Ctrl + * Mostra todas as marcas de parágrafo

Atalhos para formatar caracteres

As combinações de teclas abaixo aplicam modificações básicas na formatação do texto, como aumento da fonte, mudança de estilo, aplicação de sublinhado duplo e alternância entre maiúsculas e minúsculas. Dominar esses atalhos em específico pode fazer muita diferença no dia a dia, pois muitas das ações aqui presentes são aplicadas em quase todos os documentos do Word.

Atalhos do Word para formatar caracteres Atalho Ação Ctrl + N Aplica negrito ao texto selecionado Ctrl + S Aplica sublinhado ao texto selecionado Ctrl + I Aplica itálico ao texto selecionado Ctrl + Shift + W Aplica sublinhado às palavras selecionadas, mas não aos espaços Ctrl + Shift + D Aplica sublinhado duplo ao texto selecionado Ctrl + D Abre a janela de formatação de fonte Ctrl +[ Diminui em 1 ponto o tamanho da fonte Ctrl + ] Aumenta em 1 ponto o tamanho da fonte Ctrl + Shift + > Aumenta em 2 pontos o tamanho da fonte Ctrl + Shift + < Diminui em 2 pontos o tamanho da fonte Ctrl + = Aplica formatação com subscrito Ctrl + Shift + Sinal de mais (+) Aplica formatação com sobrescrito Shift + F3 Alterna o texto entre maiúsculas, minúsculas e capitalização de título Ctrl + Shift + A Deixa o texto com todas as letras maiúsculas Ctrl + Shift + H Oculta o texto selecionado Ctrl + Shift + K Aplica formatação em versalete Ctrl + Shift + Q Altera o texto selecionado para a fonte Symbol Ctrl + Barra de espaço Remove formatação manual dos caracteres

Atalhos de tabela no Word

Usar atalho também é muito útil ao trabalhar com tabelas dentro do Microsoft Word. Os códigos ajudam principalmente na nevegação pelas células, garantindo uma edição mais eficiente por entre linhas e colunas.

Atalhos de tabela do Microsoft Word Atalho Ação Tab Vai para a próxima célula na linha e seleciona seu conteúdo Shift + Tab Vai para a célula anterior na linha e seleciona seu conteúdo Shift + Teclas de direção Estende a seleção para as células adjacentes Alt + Home Vai para a primeira célula da linha Alt + End Vai para a última célula da linha Alt + Page up Vai para a primeira célula da coluna Alt+Page down Vai para a última célula da coluna Seta para cima Vai para a linha anterior Seta para baixo Vai para a próxima linha Alt + Shift + seta para cima Vai para uma linha para cima Alt + Shift + seta para baixo Vai para uma linha para baixo

Teclas para atalhos para referências, citações e indexação

Quem usa o Word para redigir documentos acadêmicos pode se beneficiar muito de conhecer atalhos para referências, citações e indexações. A combinação Ctrl + Alt + F, por exemplo, insere uma nota de rodapé já com a numeração correta, formatada no estilo sobrescrito. Confira outros atalhos da categoria.

Atalhos para referências, citações e indexação no Word Atalho Ação Alt + Shift + O Marca uma entrada do sumário Alt + Shift + I Marca uma citação Alt + Shift + F12, barra de espaços Escolhe opções de citação Alt + Shift + X Marca uma entrada do índice Ctrl + Alt + F Insere uma nota de rodapé Ctrl + Alt + D Insere uma nota de fim Alt + Shift + > Vai para a próxima nota de rodapé Alt + Shift + < Vai para a nota de rodapé anterior

