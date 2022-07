Textura no Stumble Guys: saiba o que é e se é seguro instalar

Stumble Guys , o popular jogo Battle Royale estilo de Fall Guys para Android e iPhone ( iOS ), tem recebido modificações de usuários para alterar seus visuais, os chamados "Texture Packs". Ao usar esses APK encontrados pela Internet é possível mudar o visual dos personagens do jogo e também de seus mapas. No entanto, tratam-se de modificações não oficiais que podem causar problemas ao usuário tanto com relação ao game em si quanto ao celular utilizado. Confira a seguir tudo sobre os Texture Packs e quais seus riscos em Stumble Guys. Vale lembrar que APKs são exclusivos de Android, já que a Apple não permite a instalação de apps por fora da App Store no iPhone.

Por serem versões modificadas do game, é sempre preciso mudar a versão do pacote de textura quando o jogo oficial é atualizado. Os pacotes já passaram por algumas das iterações mais populares de Stumble Guys, como as versões 0.29 e 0.37. Atualmente, eles estão na 0.39, assim como a versão oficial do jogo.

Apesar de serem modificações divertidas, há muitos riscos que fazem não valer a pena instalá-las. Entre eles está a possibilidade do banimento de sua conta no jogo, segundo a própria produtora Kitka Games, e brechas de segurança em seu aparelho, de acordo com o especialista em segurança da Kaspersky Santiago Pontiroli.

O que são texturas?

Em games 3D as texturas são as faces visíveis de um modelo tridimensional, seja ele um personagem ou o cenário. Tanto as cores quanto os desenhos nas roupas de um personagem são texturas, assim como a expressão no seu rosto e até o chão no qual ele pisa. A textura é como se fosse uma imagem 2D colada sobre um modelo 3D, como um presente embrulhado em um papel colorido.

Como as texturas são cores e imagens, é possível mudar a aparência delas e, por consequência, mudar também a aparência de um personagem ou do cenário. É isso que o Stumble Guys Texture Pack realiza ao alterar os gráficos das texturas para que as roupas do personagem pareçam diferentes, assim como as arenas. Vale ressaltar que mods desse tipo não realizam nenhuma outra mudança como gemas infinitas ou vantagens para se destacar no jogo, ficando apenas na parte visual.

Quais os riscos?

Para usar o Stumble Guys Texture Pack é preciso instalar um APK de Stumble Guys modificado por fora da Google Play Store. Ao instalar esse arquivo de origem desconhecida, não é possível saber se houve alteração em seu código para fazer mais do que apenas mudar seus jogos preferidos de uma maneira divertida. A produtora do game também já se pronunciou ao dizer que "se usuários jogarem com mods, isso irá resultar em banimento".

A instalação de um APK de fora da Google Play Store também oferece vários riscos. O especialista de segurança da Kaspersky na América Latina, Santiago Pontiroli, afirmou em entrevista ao TechTudo que é complicado dar acesso a um app do qual não se sabe a origem ou intenção do criador.

Ao baixar APKs em geral, muitos usuários acabam caindo em esquemas fraudulentos, que podem ir desde roubo de dados a tokens de autenticação de bancos, por exemplo. Ainda de acordo com Santiago, pode haver ainda um risco envolvendo as permissões dadas ao aplicativo, indo além do que é necessário para apenas rodar o game. Portanto, é importante ficar atento ao optar por arquivos fora da loja oficial do Google.