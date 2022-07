TFT: veja as 5 melhores comps do set 7 para mandar bem no jogo

O TeamFight Tactics (TFT) recebeu seu set 7 no dia 8 de junho de 2022 . Com ele, chegaram diversas novidades ao 'Auto Battler' da Riot Games , como unidades e mecânicas para agregar ainda mais ao jogo. Como esperado após uma grande atualização, os jogadores buscaram estudar o que o TFT tinha a oferecer de novo e logo começaram a compreender quais são as melhores estratégias para as partidas ranqueadas. A seguir, veremos cinco composições que estão fortes no momento e que você poderá utilizar em suas partidas. Lembrando que as informações são baseadas no patch 12.13b.

Astral + Magos

A composição tem como foco duas unidades de custo três: Illaoi (Astral, Brutamontes) e o Varus (Astral, Disparador). Enquanto a Illaoi faz a linha de frente, o Varus permanece atrás como o carregador da equipe. Na linha de frente, acrescenta-se o Sylas (Sussurro, Brutamontes, Mago) para ativar a passiva dos Brutamontes em aumentar a vida máxima. Em relação a unidades de custo menor, considere Heimerdinger (Treinador, Mago), Twitch (Guida, Disparador) e Nami (Astral, Mago, Místico). Na reta final, feche o tabuleiro com o Bardo (Guilda, Místico, Bardo).

Seu foco em relação aos itens no carrossel deverá ser a Espada GpC, Arco Recurvo, Bastão Desnecessariamente Grande, Cota de Malha e Capa Negatron. Para a Illaoi, tente equipar combinações como Capa de Fogo Solar, Colete Espinhoso e Garra do Dragão. No Varus, considere Lança de Shojin, Faca de Statikk, Canhão Fumegante, Lâmina Mortal e Furacão de Runaan.

Astral + Magos – Unidades Principais Unidade Características Custo Heimerdinger Treinador – Mago 1 Nami Astral – Mago – Místico 2 Twitch Guida – Disparador 2 Lulu Treinador – Evocador – Místico 3 Sylas Sussurro – Brutamontes – Mago 3 Varus Astral – Disparador 3 Illaoi Astral – Brutamontes 3 Bardo Guida – Místico – Bardo 5

O momento de pensar em fazer essa composição é quando você consegue uma das unidades de nível três logo nos primeiros estágios do jogo. Skarner (Astral, Brutamontes), Tahm Kench (Festival, Brutamontes), Heimerdinger (Treinador, Mago) e Tristana (Treinador, Canhoneiro) são unidades interessantes para sobreviver bem ao early game e dar os primeiros passos nessa composição. Em especial, graças à dupla de treinadores e à dupla de Brutamontes. Vale lembrar que a Tristana e um dos Brutamontes poderão segurar os itens para o Varus e a Illaoi, respectivamente.

No mid game, caso encontre uma Lulu (Treinador, Evocador, Místico), coloque-a no lugar da Tristana para que possa fazer a transferência de itens sem perder potencial. O Twitch também é muito interessante para combinar o Disparador com o Varus. Não esqueça da Nami e principalmente do Sylas para ativar a passiva dos magos. No nível 7, tente fazer o slow roll na procura por unidades do Varus. Se encontrar muitas unidades do Sylas nesse processo, mude seu foco e procure evoluir essa unidade o quanto antes.

Corki Canhoneiro

Como o nome da composição sugere, seu foco será no Corki (Festival, Canhoneiro), que será potencializado por outras unidades do mesmo tipo. Ao mesmo tempo, unidades Festival também farão o trabalho de conceder ao seu tabuleiro quantidades significativas de dano que farão seus inimigos desaparecerem. Além do Corki, a composição focará seus principais itens no Sylas (Sussurro, Brutamontes, Mago) e no dragão Sy'Fen (Sussurro, Brutamontes e Dragão) para que ambos façam uma melhor linha de frente.

Sua prioridade no carrossel será pegar Espada GpC, Arco Recurvo, Bastão Desnecessariamente Grande, Capa Negatron e Luvas do Pugilista. Seu Corki poderá contar com combinações como Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mata-Gigantes, Mercúrio, Gume do Infinito e Último Sussurro para que possa fazer seu papel na composição.

Corki Canhoneiro – Unidades Principais Unidades Características Custo Tristana Treinador – Canhoneiro 2 Lulu Treinador – Evocador – Místico 3 Sylas Sussurro – Brutamontes – Mago 3 Corki Festival – Canhoneiro 4 Sona Festival – Evocador 4 Bardo Guilda – Místico – Bardo 5 Sy'fen Sussurro – Brutamontes – Dragão 8

Se você começar seu jogo encontrando Heimerdinger (Treinador, Mago) e Tristana (Treinador, Canhoneiro), já será possível considerar fazer essa composição, principalmente se achar uma Jinx (Festival, Canhoneiro) logo em seguida. Para a linha de frente, foque no Tahm Kench (Festival, Brutamontes) nesses primeiros estágios do jogo. Caso esteja com uma boa sequência de vitórias, evolua para o nível cinco para seguir nesse ritmo. Se seu early game estiver ruim, não evolua, salve seu ouro e siga com a sequência negativa enquanto procura pelas unidades certas.

Eventualmente, Senna (Asa de Fúria, Canhoneiro) e Lulu (Treinador, Evocador, Místico) serão boas opções para adicionar ao time e ir se mantendo firme no jogo. Nesse mid game, será o momento de procurar por Corki, Sylas e Sona (Festival, Evocador), que levarão sua composição a próximo do pico de poder. Para fechar, consiga Bardo e Sy'Fen. Não esqueça que guardar itens de resistência para o Sy'Fen pode ser uma escolha acertada na reta final.

Xayah Guilda

Apesar da Xayah (Asas de Fúria, Disparador) ser o principal foco aqui, a composição também visa dar atenção ao Talon (Guilda, Assassino). Dessa forma, sua equipe funcionará com porções de dano vindas de Disparadores e de Assassinos em seu campo. Sua linha de frente terá como unidade inicial a Sejuani (Guilda, Cavalaria), que potencializará outras unidades Guilda e será acompanhada por unidades Cavalaria, que terão mais pontos de armadura e resistência mágica.

No carrossel, sua prioridade será nos itens de dano. Sempre procure pegar Espada GpC, Arco Recurvo, Luva do Pugilista e Bastão Desnecessariamente Grande. Para a Xayah, Fúria de Guinsoo, Mercúrio e Mata-Gigantes serão de muita utilidade durante jogo. Já para o Talon, foque na Sedenta por Sangue e no Gume do Infinito.

Xayah Guilda – Unidades Principais Unidades Características Custo Sejuani Guilda – Cavalaria 1 Twitch Guilda – Disparador 2 Shen Asas de Fúria – Guerreiro – Brutamontes 2 Qiyana Tempestade – Assassino 2 Ornn Tempestade – Brutamontes – Lenda 4 Hecarin Asa de Fúria – Cavalaria 4 Talon Guilda – Assassino 4 Xayah Asa de Fúria – Disparador 4

Para iniciar essa composição, tenha em mente que é necessário conseguir uma boa quantidade de itens de dano no early game, além de encontrar unidades Asa de Fúria, Assassino e Disparador para iniciar a construção da estratégia. Ezreal (Tempestade, Disparador) e Twitch (Guida, Disparador) é um excelente começo que precisará apenas de uma linha de frente decente, sendo duas boas escolhas a Sejuani e o Shen (Asa de Fúria, Guerreiro, Brutamontes). Lembre-se que não há grande necessidade em achar Cavalaria para combinar com a Sejuani no early game, pois seu principal bônus está na Guilda.

No mid game, não há muitas unidades de custo 3 úteis para a composição. Foque na Qiyana (Tempestade, Assassino) e procure por unidades Brutamontes e Cavalaria para ajudar. Não esqueça que seu pico de poder verdadeiro chegará com as unidades de custo 4. Além da Xayah e do Talon como causadores de dano, Ornn (Tempestade, Brutamontes, Lenda) e Hecarim (Asa de Fúria, Cavalaria) farão o trabalho de segurar a linha de frente.

Olaf Reroll

Trata-se de uma composição forte, mas que depende de alguns detalhes para ser executada com sucesso. O primeiro passo é encontrar um emblema de assassino no começo. Depois, você precisará achar cópias do Olaf (Antiescamas, Brutamontes, Guerreiro) e bons itens para essa unidade, além do emblema de assassino, o quanto antes. Por fim, é necessário prestar atenção se seus adversários não estão tentando fazer o Olaf três estrelas também. Se tudo se encaixar, bastará uma Diana (Antiescamas, Assassino) evoluída para que tudo ocorra como o planejado.

Espada GpC, Arco Recurvo, Espátula, Luva do Pugilista e Capa Negatron são suas prioridades no carrossel. Seu Olaf precisará do emblema de assassino e outros itens como Gume do Infinito e Furacão de Runaan. Já a Diana poderá fazer seu trabalho com Centelha Iônica, Coração Congelado e Capuz da Morte de Rabadon.

Olaf Reroll – Unidades Principais Unidades Características Custo Thresh Sussurro – Guardião 2 Shen Asa de Fúria – Guerreiro – Brutamontes 2 Lillia Antiescama – Cavalaria – Mago 2 Braum Antiescama – Guardião 2 Olaf Antiescama – Brutamontes – Guerreiro 3 Diana Antiescama – Assassino 3 Talon Guilda – Assassino 4 Pyke Sussurro – Assassino 5

Achar uma cópia do Olaf logo cedo é crucial para iniciar essa composição. Evolua para o nível 4 no primeiro PvP e para o nível 5 no carrossel. O mais importante aqui é aumentar as chances de encontrar cópias do Olaf e da Diana ao subir seu nível. É bastante válido também se manter acima dos 50 de ouro no estágio dos lobos e apenas evoluir XP quando você for subir de nível. Procure focar em comprar Brutamontes para segurar o máximo de vida nesse early game enquanto tenta construir a composição.

Tahm Kench (Festival, Brutamontes), Braum (Antiescama, Guardião) e Shen (Asa de Fúria, Guerreiro, Brutamontes) são boas opções para sobreviver nas primeiras rodadas junto do Olaf. No mid game, além da Diana, adicione Lillia (Antiescama, Cavalaria, Mago) e Kayn (Asa de Fúria, Escamaluz, Assassino). Você pode conseguir esses unidades com duas estrelas facilmente com alguns rolls. Finalize sua equipe com Talon e Pyke para aproveitar do bônus do Assassino.

Caso tente aplicar essa composição e o emblema de assassino não vier de forma alguma, há uma improvisação a se fazer: substitua o Thresh e Pyke entre as unidades principais por dois Brutamontes. Dessa forma, você terá em campo quatro Brutamontes, que poderão dar uma sobrevida na sua equipe durante a partida.

Mordidas Venenosas

Essa é uma composição que você terá como principal carregadora a Elise (Sussurro, Metamorfo). A estratégia também terá outro Sussurro como carregador, sendo a principal prioridade o Sy'Fen (Sussurro, Brutamontes, Dragão). Você pode usar dessa composição em boa parte dos seus jogos, visto que Elise é uma unidade de custo três. Uma das poucas condições para iniciar essa composição é encontrar bons itens de dano no começo que seus carregadores tenham o dano esperado.

Os dois itens mais importantes para os carregadores são Sedenta por Sangue e Mercúrio, mas Determinação Titânica e Fúria de Guinsoo também têm sua utilidade. Por isso, dê prioridade para Espada GpC, Arco Recurvo, Capa Negatron, Luva do Pugilista e Cota de Malha no carrossel.

Mordidas Venenosas – Unidades Principais Unidade Características Custo Taric Jade – Guardião 1 Thresh Sussurro – Guardião 2 Elise Sussurro – Metamorfo 3 Sylas Sussurro – Mago – Brutamontes 3 Neeko Jade – Metamorfo 4 Soraka Jade – Invocador Estelar 5 Sy'fen Sussurro – Brutamontes – Dragão 8

Como não há muitas unidades Sussurro no early game, você precisará fazer um pequeno improviso usando a clássica composição inicial com duas unidades na linha de frente e o resto de causador de dano. As escolhas mais interessantes são Taric (Jade – Guardião), Karma (Jade – Dracomante), Nidalee (Astral – Metamorfo), Gnar (Jade – Metamorfo) e Thresh (Sussurro – Guardião). Abuse do slow roll para ter recursos suficientes para conseguir a Elise duas estrelas e uma cópia do Sy'fen o quanto antes.

No mid game, você pode adicionar o Sylas à composição para ter mais um Sussurro e a Neeko (Jade – Metamorfo) pela linha de frente e o Jade. Esforce-se para ter a Elise três estrelas nesse ponto. Faça o slow roll quando estiver seguro e gaste o ouro para achar as cópias necessárias dessa unidade. Outra dica interessante é manter a Elise próxima das Estátuas de Jade para aumentar seu poder, e o Sy'fen próximo da Neeko para fazê-la copiar os status.

