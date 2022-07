The Devil in Me: conheça o novo jogo de terror do estúdio de Until Dawn

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me é o mais novo capítulo da série de terror desenvolvida pela SuperMassive Games, criadora de Until Dawn. O game, que é publicado pela Bandai Namco, promete apresentar um novo grupo fadado ao desespero ao visitar um hotel dos horrores administrado por um homem insano e obcecado por um serial killer. The Devil in Me será lançado no final de 2022 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC pela loja digital Steam.