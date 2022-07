The Division mobile: jogo de tiro gratuito da Ubisoft chega para celular

The Division Resurgence será um novo jogo mobile gratuito da Ubisoft. O título terá mundo aberto e vai fazer parte do universo de sua franquia Tom Clancy's The Division, prometendo trazer os mesmos elementos de tiro em terceira pessoa e RPG da série com uma experiência adaptada para celular. O novo The Division ainda não teve datra de lançamento definida, mas chega para dispositivos Android e iPhone (iOS), com gameplay que envolve exploração e proposta cooperativa. Por agora, já é possível se registrar no site oficial do game para concorrer a uma chance de participar da fase de testes Alpha.