Tudo sobre Moto G22: ficha técnica, preço e lançamento

O Moto G22 é um celular Motorola com ficha técnica intermediária. O lançamento conta com especificações que chamam a atenção, como a câmera de 50 MP e a tela de 90 Hz . Embora haja ausências significativas em relação à quantidade de recursos, o preço competitivo e acessível dá ao smartphone um bom custo benefício. Confira, a seguir, todos os detalhes do celular.

O smartphone foi anunciado no mercado brasileiro em abril deste ano pelo preço sugerido de R$ 1.699. Apesar disso, o telefone é encontrado nas cores azul, preta ou verde por valores na faixa dos R$ 1.256 na Amazon.

Ficha técnica do Moto G22

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600 pixels)

Painel da tela: 6,5 polegadas IPS 90 Hz

Câmera principal: quadrupla, de 50, 8, 2 e 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: MediaTek G37 (octa-core de 2,3 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: Sim, MicroSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dimensões e peso: 164 x 75 x 8,5 mm; 185 g

Cores: azul, preto ou verde

Anúncio: março de 2022

Lançamento: abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.699

Tela e design

O Moto G22 tem uma tela de LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ (720 x 1600 pixels), o que deve garantir uma boa exibição de filmes, sem pixels aparentes. O diferencial da tela é a taxa de atualização de 90 Hz, que deve exibir filmes e jogos bastante fluidos. Não há, porém, proteção contra riscos ou impactos no vidro da tela. Tal qual seu antecessor, o aparelho não tem notch para abrigar a câmera frontal.

O corpo do celular Motorola tem o formato de barra e é construído em plástico com textura metálica e brilhante. A câmera está abrigada em um módulo na parte de trás do aparelho, no canto superior esquerdo, tendência já observada até mesmo em aparelhos de outras marcas como Apple e Samsung. A área também é utilizada para a biometria, sob o botão de energia lateral.

Câmera do Moto G22

A Motorola tem a tendência a caprichar até mesmo nas câmeras dos aparelhos mais baratos. Assim, o Moto G22 conta com uma supercâmera de 50 MP com tecnologia Quad Pixel. Essa função permite gerar fotos mais nítidas pois utiliza vários pixels na construção de cada ponto. Há ainda a possibilidade de se utilizar o modo de edição profissional, com controle de foco, ISO, entre outros ajustes; e o modo Night Vision, que melhora a qualidade das imagens em ambientes com pouca luz.

Outra característica bem-vinda nas câmeras do Moto G22 está nos 118° da lente ultra wide, que captura um maior ângulo de imagem à frente da lente. Além disso, o zoom digital de até oito vezes do sensor de profundidade incrementa a experiência para longas distâncias. As lentes ainda podem gerar fotos e vídeos com HDR e os vídeos têm como resolução máxima o Full HD. Apesar disso, não há menção a algum tipo de estabilidade nos vídeos.

A câmera do Moto G22 se organiza da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 16 MP (f/2.0)

Desempenho e armazenamento

O processamento do celular fica a cargo de um processador Mediatek Helio G37, de oito núcleos, e que pode chegar a até 2,3 GHz de velocidade de processamento. Trata-se de um chip otimizado para economia de bateria, uma vez que possui também núcleos que operam a uma velocidade mais baixa, com apenas 1,8 GHz. O ponto negativo do chip é que ele não dá suporte às conexões 5G, motivo pelo qual o aparelho não tem conectividade móvel de alta velocidade.

O Moto G22 tem 128 GB de armazenamento, número que deve cair quando considerado apenas a memória disponível para o usuário. Mas é possível expandir a memória deste celular para mais de 1 TB com o uso de cartões microSD. O calcanhar de Aquiles do aparelho, porém, são os 4 GB de memória RAM — pouco para multitarefa e execução de aplicativos mais pesados e jogos.

Bateria do G22

Apesar de possuir uma bateria de 5.000 mAh, o Moto G22 tem uma tela de 6,5 polegadas que opera à frequência de 90 Hz e quantidade limitada de memória RAM, o que pode fazer com que consuma mais bateria. No uso diário, o celular Motorola deve chegar ao final do dia ainda com carga. Mas, para compensar, a Motorola incluiu um carregador TurboPower de 20 W para carregamento rápido do aparelho, que deve fornecer até 12 horas de carga para o celular com apenas 30 minutos conectado.

Versão do Android e recursos adicionais

O smartphone roda Android 12, última versão disponível do sistema do Google. Entre as inovações trazidas por essa versão estão a interface Material You, que apresenta ícones maiores, bordas arredondadas e widgets aprimorados. Além disso, há economia de bateria e mais controle sobre a privacidade do aparelho, especialmente quanto ao acesso de aplicativos à câmera e ao microfone.

O Moto G22 possui um sensor biométrico sob o botão de energia e pode se conectar tanto em redes Wi-Fi de 2,4 quanto de 5 GHz. Além disso, tem rádio FM e conexão Bluetooth 5.0, que, apesar de antiga, ainda deve atender de forma satisfatória ao uso junto com fones de ouvido e outros acessórios sem fio. Um ponto negativo é que o celular não pode utilizar o 5G, que começa a chegar a todas as capitais do Brasil.

Preço do Moto G22

Lançado em abril de 2022, o Motorola Moto G22 está disponível no varejo on-line nas cores azul, preto ou verde. A cartela de acessórios que o celular traz na caixa é bem completa e inclui um carregador TurboPower de 20 W, fone de ouvido, cabo e até uma capa protetora. O valor do aparelho em lojas como a Amazon está na faixa dos R$ 1.256.

Com informações de Motorola

