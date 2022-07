Tudo sobre Moto G82: ficha técnica, preço e lançamento

O novo Moto G surgiu com preço sugerido de R$ 2.999, mesmo valor praticado na Amazon atualmente. O telefone está disponível nas cores preto e branco. Nas linhas a seguir, conheça todos os detalhes do Moto G82.

2 de 7 O modelo G82 é compatível com NFC — Foto: Divulgação/Motorola O modelo G82 é compatível com NFC — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Moto G82

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2400 pixels)

Painel da tela: pOLED

Câmera traseira: principal de 50 MP, ultra wide/sensor de profundidade de 8 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 695 (octa-core de até 2,2 GHz)

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, MicroSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões: 160,9 x 74,5 x 7,99 mm (A x L x P)

Peso: 173 gramas

Cores: preto e branco

Lançamento: junho de 2022

Preço de lançamento: R$ 2.999

Preço atual: R$ 2.999 (Amazon)

Tela e design

O Moto G82 oferece um display de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), recursos que podem agradar aos consumidores que procuram qualidade de imagem. É possível destacar a presença da tecnologia painel pOLED, cuja maior característica é a promessa de maior contraste combinado com economia de energia.

3 de 7 Moto G82 possui taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Divulgação/Motorola Moto G82 possui taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Divulgação/Motorola

Além disso, outro aspecto que contribui para a experiência do usuário no quesito da visualização é a taxa de atualização de 120 Hz. A configuração em questão permite que a tela atualize 120 vezes por segundo, de modo a garantir uma transição fluida tanto nos jogos como em exibição de filmes.

Em relação ao design, o telefone apresenta uma tela sem interferências. Com apenas um furo para a câmera e as bordas são quase inexistentes. Já na parte de trás, o celular tem arranjo de câmeras na lateral superior, com um ligeiro relevo. O sensor de impressões digitais fica acomodado na lateral.

Ele tem duas opções de cores disponíveis no Brasil: preto e branco.

Câmeras do Moto G82

O arranjo fotográfico do Moto G82 conta com o sensor principal com alta resolução de 50 MP e é indicado para capturar imagens em ambientes com maior iluminação. A lente ultra wide e o sensor de profundidade com ângulo de 118º e 8 MP são outros destaques do aparelho. O dispositivo ainda traz uma lente macro responsável os minuciosos detalhes das imagens capturadas de perto.

4 de 7 A câmera principal tem 50 megapixels no Moto G82 — Foto: Divulgação/Motorola A câmera principal tem 50 megapixels no Moto G82 — Foto: Divulgação/Motorola

Confira a câmera do Moto G82:

Principal de 50 megapixels (f/1,8)

Ultra wide/sensor de profundidade de 8 megapixels (f/2,2)

Macro de 2 megapixels (f/2,4)

Câmera frontal de 16 megapixels (f/2,4)

Outro recurso disponível é a estabilização ótica de imagem, cuja função é evitar que as fotos ou vídeos fiquem tremidos. O modelo ainda conta com a tecnologia Quad Pixel, que promete até quatro vezes mais sensibilidade em situações de pouca luz para suas fotos ficarem mais nítidas.

O smartphone apresenta modo Captura Dupla que usa simultaneamente várias câmeras. O dispositivo ainda traz o modo noturno, autofoco e LED flash. Os vídeos são com resolução Full HD, a uma velocidade de 30 fps. Já a câmera selfie possui 16 MP.

Desempenho do Motorola

5 de 7 O G82 tem leitor de impressões digitais na lateral — Foto: Divulgação/Motorola O G82 tem leitor de impressões digitais na lateral — Foto: Divulgação/Motorola

O aparelho da Motorola inclui um processador Snapdragon 695 (Qualcomm) com oito núcleos e velocidade máxima de 2,2 GHz. A ficha técnica ainda mostra a GPU Adreno 619.

Para ajudar no desempenho, o modelo reserva 6 GB de memória RAM, número que costuma ser o suficiente para desempenhar várias tarefas simultaneamente sem engasgos. O telefone traz armazenamento de 128 GB e entrada para cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Moto G82

6 de 7 O telefone vem com fone e carregador rápido na caixinha — Foto: Divulgação/Motorola O telefone vem com fone e carregador rápido na caixinha — Foto: Divulgação/Motorola

A bateria de 5.000 mAh pode fazer com que o Moto G82 fique até dois dias longe da tomada, a depender do uso. A capacidade é a mesma encontrada em outros modelos da marca, como o Moto G100. Segundo a fabricante americana, o modelo vem de fábrica com um carregador rápido de 30W, que deve garantir carga completa ao smartphone em menos de uma hora.

Versão do Android e recursos extras

Quanto aos recursos, o telefone da Motorola conta com o Android 12 e interface My UX. Essa versão é a mais recente do sistema do Google, que funciona em conjunto com um visual repleto de recursos e muitas possibilidades de personalização. A MyUX permite que o usuário decida cores, formatos de botões e outros detalhes dos elementos gráficos.

7 de 7 Os alto-falantes estéreo são compatíveis com o formato Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Motorola Os alto-falantes estéreo são compatíveis com o formato Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Motorola

De acordo com a fabricante, um destaque relevante em relação ao aparelho é a presença de alto-falantes estéreo compatíveis com o formato Dolby Atmos, que possibilita maior qualidade na experiência de ver conteúdos em vídeo ou escutar música – desde que sejam igualmente compatíveis. O modelo traz o recurso NFC, cuja tecnologia que possibilita o pagamento por aproximação.

Outro diferencial deste aparelho é compatibilidade com a internet 5G, que aos poucos começa a desembarcar no Brasil. Essa conexão deve trazer velocidade bastante superior ao 4G e tem a promessa de ser entre 20 e 100 vezes mais veloz.

Preço do Moto G82

Disponível nas cores preto e branco, o Moto G82 chegou ao Brasil em junho deste ano por R$ 2.999. Como o smartphone está há pouco tempo no mercado, ele ainda não aparece com desconto na Amazon e está disponível na varejista pelo mesmo valor de lançamento.