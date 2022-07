Tudo sobre Musicle, o jogo de adivinhação de música no 'estilo' Wordle

Musicle é um jogo de adivinhações no melhor estilo de Wordle , Letreco ou Termo , sucessos que brincam com palavras secretas. No game, a ideia é tentar adivinhar três músicas a partir de quatro opções possíveis em cada tentativa. O usuário deve ouvir um trecho da melodia e adivinhar a banda, artista, filme ou jogo relacionado a ela.

O jogo é criação do publicitário brasileiro Adriano Brandão, que se define como um apreciador de música clássica em sua bio no Twitter. Como os demais títulos baseados no Wordle, é possível jogar o Musicle via navegador no PC ou diretamente celular. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a novidade.

1 de 3 No Musicle, você testa seu conhecimento sobre músicas e trilhas sonoras diversas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha No Musicle, você testa seu conhecimento sobre músicas e trilhas sonoras diversas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O que é Musicle?

Musicle é um jogo simples que te desafia a acertar de quem são os artistas responsáveis por três melodias, com quatro opções em cada tentativa. É possível tentar acertar a sequência uma vez por dia em cada um dos gêneros de melodias disponíveis no site do Musicle.

Até o momento são 23, entre músicas brasileiras, hip-hop, trilha sonora de cinema, de games, games retrô, pop, metal, clássica, anos 60, 70, 80 e 90, além de músicas consideradas “essenciais”.

2 de 3 É possível calcular e compartilhar resultados no Musicle com seus amigos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha É possível calcular e compartilhar resultados no Musicle com seus amigos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como os outros games do gênero, Musicle também permite compartilhar o resultado do desafio nas redes sociais, mesmo que o sucesso não tenha sido tão grande. O site também calcula a porcentagem de acertos dos jogadores de acordo com as partidas. O catálogo de opções é renovado a cada 24 horas, também de forma similar ao Wordle e derivados.

Em entrevista exclusiva à Veja, Adriano Brandão declarou que sua esposa, Elza, o incentivou a criar o Musicle. Ele se inspirou no Wordle por conta da simplicidade. “Ele parte do princípio que as pessoas só querem adivinhar e brincar”, disse o publicitário. O profissional explicou ainda que o banco de dados usado para o jogo vem do Apple Music, que fornece os trechos de 30 segundos e capas dos álbuns de cada canção.

Como jogar Musicle?

Jogar Musicle é bem simples. Basta acessar o site oficial do game (musicle.app) pelo celular ou computador. A lista de gêneros vai aparecer e, então, você deve escolher um deles para aproveitar. Quando terminar os palpites, não se preocupe, basta voltar para a página inicial e escolher outro gênero.

3 de 3 Escolha seu gênero de música e tente acertar de onde as canções vêm no Musicle — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Escolha seu gênero de música e tente acertar de onde as canções vêm no Musicle — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Um vez dentro do jogo, aperte o botão de play em cada uma das colunas que aparece na tela. Ao ouvir a música, toque na capa do autor, banda, filme ou jogo de onde você acredita que a canção foi retirada.

São oferecidos apenas 30 segundos de cada música. Por isso é sempre bom prestar a atenção. As opções serão destrancadas de acordo com os acertos e erros nas rodadas anteriores. Ao final, basta compartilhar – ou não – os resultados com os amigos nas redes sociais.