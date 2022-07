Tudo sobre Xiaomi 12: ficha técnica, preço e lançamento

O dispositivo pode ser uma opção atraente para quem deseja um smartphone com desempenho de ponta, conexão à internet 5G e câmeras mais avançadas. Confira, nas linhas, a seguir todos os detalhes deste Xiaomi.

2 de 7 Xiaomi 12 possui tela de 6,28 polegadas — Foto: Reprodução/Xiaomi e Arte/Danilo Paulo de Oliveira Xiaomi 12 possui tela de 6,28 polegadas — Foto: Reprodução/Xiaomi e Arte/Danilo Paulo de Oliveira

Ficha técnica do Xiaomi 12

Tamanho da tela: 6,28 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: OLED

Câmera principal: tripla de 50 MP (principal) + 13 MP (grande angular) + 5 MP (macro)

Câmera de selfie: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Peso: 180 gramas

Dimensões: 152,7 x 69,9 x 8.,16 mm

Cores: azul e preto

Lançamento global: dezembro de 2021

Preço de lançamento: R$ 9.499

Tela e design do Xiaomi 12

3 de 7 Xiaomi 12 tem bordas arredondadas e é revestido por vidro Gorilla Glass na traseira e na parte frontal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 tem bordas arredondadas e é revestido por vidro Gorilla Glass na traseira e na parte frontal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do Xiaomi 12 tem 6,28 polegadas e trabalha com a resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Isso garante ao produto uma alta densidade de pixels por polegada, com taxa na casa dos 419 PPI. A tecnologia utilizada pelo painel é o OLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste.

A taxa de atualização do display é de 120 Hz, o que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade. Para efeitos de comparação, a tela do Xiaomi 12 é um pouco maior que a do iPhone 13 Pro (Apple).

O design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos da companhia. Isso significa a presença de bordas mínimas na tela, o que resulta num bom aproveitamento do display — com direito a um pequeno furo para abrigar a câmera frontal. As laterais do produto estão levemente curvadas e a traseira tem acabamento em vidro.

O conjunto de lentes das câmeras fica organizado numa moldura levemente saliente. Para evitar riscos e arranhões, a companhia equipou o produto com a proteção Gorilla Glass Victus no vidro da tela, além de Gorilla Glass 5 na traseira. Vale mencionar que, diferentemente de concorrentes como Galaxy S22 Ultra ou iPhone 13 Pro Max, o aparelho da Xiaomi não conta com nenhuma certificação de resistência à água e poeira.

Câmeras do Xiaomi 12

4 de 7 Xiaomi 12 tem câmeras poderosas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 tem câmeras poderosas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Xiaomi destaca a capacidade fotográfica do smartphone topo de linha. Isso porque o aparelho entrega um conjunto triplo de sensores na traseira que promete fotos claras em alta resolução, mesmo em ambientes pouco iluminados.

O conjunto fotográfico do Xiaomi 12 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.88)

Wide de 13 MP (f/2.4)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2.45)

A câmera traseira é capaz de fazer vídeos na resolução 8K e o processador do smartphone tem poder suficiente para gravar vídeos em supercâmera lenta, a 1920 quadros por segundo. Para efeito de comparação, o máximo suportado pelo iPhone 13 Pro Max é de 240 quadros por segundo.

Por outro lado, a câmera frontal, que possui 32 MP de resolução, não grava em 4K, mas promete fotos com boa qualidade e chamadas de vídeo nítidas.

Desempenho do celular Xiaomi

5 de 7 Xiaomi 12 figura como um dos smartphones mais rápidos do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 figura como um dos smartphones mais rápidos do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Um dos principais chamarizes desse produto é o alto desempenho. A explicação para tanta velocidade é a presença do Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. São oito núcleos de processamento e 8 GB de memória RAM para o multitarefa, valor satisfatório para o bom funcionamento do sistema Android nos dias de hoje. O Xiaomi 12 conquistou a marca de quarto celular Android mais veloz do mundo.

O conjunto é finalizado com o máximo de 256 GB de armazenamento interno, que deve atender bem a maioria dos usuários. Não é possível inserir um cartão microSD.

Bateria do Xiaomi 12

6 de 7 Xiaomi 12 tem carregamento super rápido de 67 W — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 tem carregamento super rápido de 67 W — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A bateria do Xiaomi 12 não chama atenção. São 4.500 mAh de capacidade, o que é suficiente para pelo menos um dia de uso moderado fora da tomada. Para compensar, a empresa trata de entregar na caixa um carregador rápido de 67 W — bem acima do que é oferecido pela maior parte dos concorrentes. Isso significa que o smartphone precisa de cerca de 39 minutos na tomada para sair do zero ao 100% de bateria.

Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0. O Xiaomi 12 promete maior inteligência no fluxo de recarga durante a noite para que o componente dure mais tempo sem ser trocado.

Versão do Android e recursos extras

7 de 7 Xiaomi 12 vem equipado com a versão mais atual do sistema operacional do Google, o Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 vem equipado com a versão mais atual do sistema operacional do Google, o Android 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Xiaomi 12 vem de fábrica com o Android 12, a versão mais recente do sistema operacional do Google. A companhia utiliza a interface própria MIUI 13, que traz novidades como animações mais suaves e maior estabilidade em jogos.

Sobre conectividade, o celular é equipado com internet 5G — tecnologia que ainda está restrita a aparelhos mais caros e que começou a chegar às capitais brasileiras. Outro ponto importante é a presença de NFC, que possibilita que o usuário realize pagamentos por aproximação.

Outros recursos incluem a presença de acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, leitor de impressão digital, entrada USB-C 2.0, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band com frequência de 2,4 e 5 GHz.

Preço do Xiaomi 12

O Xiaomi 12 foi anunciado globalmente no final de dezembro de 2021. No Brasil, o smartphone chegou no último mês de maio com as opções de cores azul e preto, versão única de 256 GB de armazenamento interno e preço inicial R$ 9.499. Vale ressaltar que o dispositivo não oferece entrada para cartão de memória.

Com informações de GSM Arena e Xiaomi

No vídeo a seguir, veja tudo que você precisa saber sobre o 5G no Brasil