Twitter fora do ar: Downdetector aponta instabilidades na rede social

O Twitter está fora do ar na manhã desta quinta-feira (14). Segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, a plataforma começou a apresentar instabilidades por volta das 9h00, no horário de Brasília. Usuários comentam que não conseguem atualizar os posts da rede social via web, via aplicativo, que está disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), e até pelo TweetDeck .

Nos testes feitos pela equipe do TechTudo, ao tentar acessar o Twitter pelo navegador, o site exibe a mensagem "Algo deu errado, mas não se preocupe - vamos tentar outra vez", seguida do botão "Tentar novamente". No aplicativo para celulares Android e iOS, por sua vez, não é possível carregar novas publicações. "Não foi possível recuperar os tweets no momento. Por favor, tente novamente mais tarde", diz a mensagem de erro.

Twitter não atualiza posts na manhã desta quinta-feira (14); instabilidade afeta usuários via web ou aplicativo

As instabilidade no Twitter também é apontada pelo Google Trends, serviço que monitora as buscas de usuários na Internet. Segundo a ferramenta, a partir das 9h00 "Twitter fora do ar" e "Twitter caiu" teve um aumento repentino de buscas. O site internacional The Verge aponta que a instabilidade afeta pessoas de diversas regiões do mundo.

Busca por termos como "Twitter caiu" e "Twitter fora do ar" registram alta no Google Trends

O TechTudo entrou em contato com o Twitter para entender a instabilidade na plataforma. A rede social ainda não retornou o contato.

Twitter está fora do ar e exibe mensagem de erro para usuários que tentam acessar a versão web

Com informações de The Verge

