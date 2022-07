Twitter lança aba dedicada às Eleições 2022 e chatbot para tirar dúvidas

O Twitter liberou, nesta quarta-feira (20), uma aba dedicada a informações relevantes e confiáveis sobre as Eleições 2022. A seção, disponível na guia "Explorar" da versão web e do aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), faz parte de uma série de novidades para o pleito eleitoral, as quais incluem também etiquetas de sinalização de conteúdos enganosos, emojis exclusivos e parcerias com instituições como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar dúvidas dos eleitores. Marcadas para 2 de outubro, as eleições brasileiras já são o segundo processo eleitoral mais comentado no Twitter em 2022, atrás apenas das eleições da Colômbia: de janeiro a junho, foram mais de 44 milhões de tuítes sobre o assunto.

A aba "Eleições 2022" traz conteúdos selecionados pela equipe de curadoria do Twitter, que atua para facilitar o acesso das pessoas a informações confiáveis e de qualidade sobre determinado assunto. Segundo o microblog, a seleção de tuítes é guiada por critérios como imparcialidade e precisão. Além de Moments relevantes sobre as eleições, a seção reúne espaços com discussões e análises eleitorais, listas com contas de fontes que tuítam sobre as eleições, transmissões ao vivo de debates e notícias específicas do estado onde o eleitor vive.

1 de 3 Twitter se prepara para Eleições 2022 com lançamento de aba sobre o pleito, emojis exclusivos e chatbot para tirar dúvidas dos eleitores — Foto: Getty Images/SOPA Images Twitter se prepara para Eleições 2022 com lançamento de aba sobre o pleito, emojis exclusivos e chatbot para tirar dúvidas dos eleitores — Foto: Getty Images/SOPA Images

Com o objetivo de manter os usuários bem informados, o Twitter enviará também notificações sempre que houver um pico na conversa sobre eleições. Os alertas conterão informações a respeito do que está sendo falado, para que as pessoas tenham o contexto completo do que está acontecendo. Serão enviadas ainda notificações em momentos importantes das eleições, com explicações de como participar do processo eleitoral.

Conteúdos enganosos terão etiqueta de sinalização

Entre as medidas do Twitter para um período eleitoral com menos desinformação está a sinalização de conteúdos enganosos ou questionáveis com uma etiqueta especial. Ao tocar sobre as etiquetas, os usuários serão redirecionados para Moments que trazem informações confiáveis e contextualizadas sobre o assunto tratado na publicação enganosa. Chamados de "debunks Moments", esses conjuntos de tuítes esclarecem, contrapõem ou contextualizam narrativas desinformativas.

2 de 3 Moments do Twitter oferecem mais contexto para que pessoas se informem melhor sobre as Eleições 2022 — Foto: Divulgação/Twitter Moments do Twitter oferecem mais contexto para que pessoas se informem melhor sobre as Eleições 2022 — Foto: Divulgação/Twitter

O microblog disponibilizará ainda os "pre-bunks Moments", que trarão contexto factual confiável às alegações enganosas mais comuns. Eles serão apresentados na aba Explorar, de Tendências e na área de buscas. A ideia do recurso é levar, preventiva e proativamente, às pessoas esclarecimentos sobre desinformações. Vale ressaltar também que o Twitter afirmou que trabalha para diminuir o alcance de conteúdos enganosos.

Twitter firma parcerias para esclarecer dúvidas da população

O Twitter também firmou uma parceria com o TSE para tirar dúvidas das pessoas no Twitter sobre o processo eleitoral. A página oficial do Tribunal (@TSEJusBR) abrirá, a partir deste mês, sessões de perguntas e respostas com temas pré-determinados. Para participar, o cidadão deve acompanhar o perfil e tuitar suas dúvidas usando a hashtag #PergunteAoTSE. As respostas serão publicadas na página do órgão.

3 de 3 Assistente virtual da Politize! no Twitter tira dúvidas dos eleitores — Foto: Divulgação/Twitter Assistente virtual da Politize! no Twitter tira dúvidas dos eleitores — Foto: Divulgação/Twitter

Outra novidade é que, a partir de agosto, a Politize!, organização da sociedade civil que trabalha com educação política, disponibilizará um chatbot no Twitter para responder às principais questões dos eleitores. Usuários que enviarem uma mensagem direta (DM) para @Politize receberão informações que ajudam a tirar dúvidas sobre as eleições e política no geral e dicas de como identificar notícias falsas, além de sugestões de fontes de dados a respeito de política e eleições.

Emojis exclusivos para as Eleições 2022

Com o objetivo de estimular a participação das pessoas nos debates sobre as eleições, o Twitter liberará três emojis exclusivos. Os ícones serão ativados a partir do uso de hashtags específicas. A partir desta quarta-feira (20), um emoji aparecerá toda vez que as pessoas tuitarem com as hashtags #Eleições2022, #VoteConsciente e #ProjetoEleição.

Emojis exclusivos para as Eleições 2022 são ativados a partir de hashtags específicas no Twitter — Foto: Divulgação/Twitter

A partir de agosto, por sua vez, as hashtags #DebatesBR, #DebatesBrasil, #DebateBR e #DebateBrasil também ativarão um emoji especial nas conversas sobre os debates televisivos. Por fim, os tuítes sobre a hora de votar terão um emoji ativado pelo uso das hashtags #BoraVotar, #EuVotei e #CONFIRMA.

Veja também: Quatro coisas que você nunca deve postar nas redes sociais