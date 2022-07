Twitter não carrega? Rede social apresenta instabilidade

O Twitter está com problemas e não carrega o conteúdo da timeline na tarde desta quarta-feira (27). Usuários que tentam acessar o feed do microblog na versão web se deparam com a mensagem "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página". O site Downdetector, que monitora o funcionamento dos principais serviços online, indica que as reclamações começaram por volta de 14h (horário de Brasília). Até o momento, já foram registradas mais de 165 notificações reportando o problema. O TechTudo entrou contato com a assessoria do Twitter, que disse estar investigando o assunto.