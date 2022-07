Valorant: veja classificados para os playoffs do Masters Copenhagen 2022

Nesta quinta-feira (14) começam os playoffs do Valorant Masters Copenhagen 2022. Ao todo, o torneio que acontece na capital da Dinamarca ainda tem oito times na disputa pelo título, que vale também uma premiação de US$ 200 mil (R$ 1 milhão, aproximadamente) para o vencedor. A brasileira LOUD, diferente do que fez no Masters de Reykjavík, não fez uma boa competição e acabou eliminada ainda na fase de grupos , com duas derrotas.

Os times que seguem na competição poderão ser assistidos ao vivo com narração em português pelos canais oficiais do Valorant no YouTube e Twitch. Confira, a seguir, um resumo da fase de grupos e informações sobre os playoffs da competição do FPS da Riot Games.

1 de 3 A DRX foi um dos destaques da fase de grupos do torneio — Foto: Reprodução/Twitter ValorantEsports A DRX foi um dos destaques da fase de grupos do torneio — Foto: Reprodução/Twitter ValorantEsports

Classificados antecipadamente

Quatro times garantiram vaga nos playoffs do torneio sem precisar passar pela fase de grupos do Valorant Masters Copenhagen 2022. A Fnatic venceu o EMEA Challengers, e vem representando a região de EMEA (Europa, África e Oriente Médio). A XSET venceu o NA Challengers, e vem como representante da América do Norte. Campeã do APAC Challengers, a Paper Rex é o time da região Ásia-Pacífico. Por fim, a Leviatán vem representando a América do Sul como vencedora do LATAM Challengers.

Classificados pela fase de grupos

A fase de grupos do Valorant Masters Copenhagen 2022 aconteceu entre os dias 10 e 13 de julho, e teve oito times na disputa. As equipes foram divididas em dois grupos de quatro integrantes cada, com Guild Esports, OpTic Gaming, KRÜ Esports e LOUD no Grupo A. Já o Grupo B teve DRX, FunPlus Phoenix, Northeption e XERXIA.

2 de 3 A OpTic Gaming é um dos times que está nos playoffs após passar pelos embates da fase de grupos — Foto: Divulgação/Twitter OpTic Gaming A OpTic Gaming é um dos times que está nos playoffs após passar pelos embates da fase de grupos — Foto: Divulgação/Twitter OpTic Gaming

No Grupo A ninguém teve chance contra a Guild Esports, que venceu suas partidas contra a KRÜ e a OpTic e vai para os playoffs após terminar a fase de grupos em primeiro lugar. A OpTic garantiu o segundo lugar do Grupo A e a segunda vaga nos playoffs, mas não foi uma campanha fácil. O time estreou com derrota, e precisou enfrentar LOUD e KRÜ para se manter vivo no Valorant Masters de Copenhagen. Eliminadas da competição, a KRÜ ficou em terceiro lugar com uma vitória e duas derrotas, enquanto a LOUD terminou na lanterna com duas derrotas.

No Grupo B os sul-coreanos da DRX venceram Northeption e FunPlus Phoenix, ficaram em primeiro lugar e garantiram a terceira vaga nos playoffs. A FunPlus Phoenix estreou com vitória contra XERXIA, perdeu contra DRX e foi para a "lanterna dos afogados" tal como aconteceu com a OpTic. O time ganhou a Northeption e faturou a quarta e última vaga nos playoffs por terminar em segundo lugar no grupo. Em terceiro lugar ficou a Northeption com uma vitória e duas derrotas, e a XERXIA com duas derrotas terminou em quarto lugar, com ambos os times dando adeus ao Valorant Masters.

Valorant Masters Reykjavík 2022 – Resultado da Fase de Grupos Colocação Grupo A Grupo B Vaga 1° Guild Esports (EMEA) DRX (Coreia do Sul) Playoffs 2° OpTic Gaming (América do Norte) FunPlus Phoenix (EMEA) Playoffs 3° KRÜ Esports (América Latina) Northeption (Japão) - 4° LOUD (Brasil) Xerxia (APAC) -

Formato e calendário dos playoffs

A fase eliminatória do Valorant Masters Copenhagen 2022 será disputada em sistema de dupla eliminação, ou seja, um time será eliminado apenas se perder duas partidas (da chave superior e inferior). Serão oito times na disputa e, a exemplo da fase anterior, os playoffs serão jogados em séries melhores de três partidas (MD3). Já a final da chave inferior e a grande final do torneio serão em MD5. Vale lembrar que Pearl, novo mapa de Valorant, não estará disponível nos picks e bans.

3 de 3 Programação do Valorant Masters de Copenhagen — Foto: Reprodução/Twitter ValorantEsports Programação do Valorant Masters de Copenhagen — Foto: Reprodução/Twitter ValorantEsports

Confira, a seguir, as partidas de abertura e o calendário completo dos playoffs do Valorant Masters Copenhagen 2022:

Quinta-feira, 14 de julho (Quartas de final - chave superior)

12h - Paper Rex x Guild Esports

15h - Fnatic x FunPlus Phoenix

Sexta-feira, 15 de julho (Quartas de final - chave superior)

12h - Leviatán x DRX

15h - XSET x OpTic

Sábado, 16 de julho

12h - Round 1 (chave inferior)

15h - Round 1 (chave inferior)

Domingo, 17 de julho

12h - Semifinal 1 (chave superior)

15h - Semifinal 2 (chave superior)

Segunda-feira, 18 de julho

12h - Quartas de final 1 (chave inferior)

15h - Quartas de final 2 (chave inferior)

Sexta-feira, 22 de julho

12h - Final (chave superior)

15h - Semifinal (chave inferior)

Sábado, 23 de julho

12h - Final (chave inferior)

Domingo, 24 de julho

12h - Grande final