Valorant: veja jogos da LOUD e mais detalhes do Masters Copenhagen 2022

O Valorant Masters Copenhagen 2022 é o segundo torneio internacional do FPS da Riot Games no ano. A competição acontece entre os dias 10 e 24 de julho, reunindo 12 das melhores equipes do mundo no momento. Entre as participantes, estará a LOUD, bicampeã do VCT BR 2022 e vice-campeã do último Masters . Além do título em si, a disputa envolve uma premiação em dinheiro e pontos de circuito que servirão para definir as participantes do Valorant Champions 2022. Toda a ação será transmitida nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube . Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Masters na Dinamarca.

Equipes participantes

O Valorant Masters Copenhagen 2022 terá a presença das melhores equipes de Brasil, LATAM, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), América do Norte, Ásia-Pacífico, Coreia do Sul e Japão. Além da LOUD, o torneio estará recebendo a OpTic Gaming, que conquistou o Masters Reykjavík 2022 em cima da própria equipe brasileira. Confira, na tabela abaixo, todas as participantes e suas respectivas regiões:

Valorant Masters Copenhagen 2022 – Participantes Brasil EMEA América do Norte LATAM Coreia do Sul Ásia-Pacífico Japão LOUD Fnatic XSET Leviatán DRX Paper Rex Northeption - FunPlus Phoenix OpTic Gaming KRÜ Esports - XERXIA - - Guild Esports - - - - -

Além de LOUD e OpTic, outras equipes de destaque são FunPlus Phoenix, que não pôde viajar para o último Masters por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, e a KRÜ Esports, equipe que derrotou a Ninjas in Pyjamas no classificatório final entre Brasil e LATAM e manteve sua invencibilidade contra times brasileiros.

Formato

Assim como no Masters Reykjavík 2022, o Masters em Copenhague também terá duas fases: a fase de grupos e os playoffs. Para a fase de grupos, as oito equipes com as menores seeds foram divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. As seeds foram calculadas com base nos resultados de cada participante em seu respectivo Valorant Challengers. A LOUD, no caso, iniciaria sua campanha na fase seguinte, os playoffs, caso a NiP vencesse a KRÜ no Last Chance. Mas, como não foi o que aconteceu, a vaga ficou para a Leviatán, campeã da região LATAM.

Todos os jogos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Os grupos funcionarão no formato de eliminação dupla, o que significa que a equipe estará fora da competição se for derrotada em duas oportunidades. Apenas as duas melhores equipes da cada grupo avançarão para os playoffs. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão dos grupos:

Valorant Masters Copenhagen 2022 – Grupos Grupo A Grupo B OpTic Gaming DRX Guild Esports FunPlus Phoenix LOUD Northeption KRÜ Esports XERXIA

A LOUD terá uma missão bastante difícil no Grupo A. Para começar, seu duelo de estreia será contra a KRÜ Esports, time que pertence ao ex-jogador de futebol Sergio Agüero e que ficou conhecida por vencer todos os adversários brasileiros que encontrou em seu caminho.

Essa será a chance da LOUD de encerrar essa sequência negativa do Brasil contra a KRÜ e, quem sabe, garantir sua vingança contra a OpTic Gaming, o time que a derrotou na final do Masters na Islândia. Para fechar o Grupo A, aparece a Guild Esports, organização do também ex-jogador de futebol David Beckham que ficou com o terceiro lugar no Valorant Challengers EMEA.

As equipes classificadas pela fase de grupos enfrentarão os times que já estavam classificados antecipadamente para os playoffs, que são Fnatic, XSET, Paper Rex e Leviatán. A segunda e última fase da competição seguirá no formato de eliminação dupla, com chave superior e inferior, ambas com maior parte de confrontos definidos por séries melhores de três partidas (MD3). A exceção fica para a final da chave inferior e a grande final, que serão jogadas em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Calendário

A seguir, você confere o calendário completo do Valorant Masters Copanhague 2022. Lembrando que as informações estarão no horário oficial de Brasília.

Fase de grupos

Domingo, 10 de julho

DRX x Northeption (Grupo B) – 10h

LOUD x KRÜ Esports (Grupo A) – 13h

OpTic Gaming x Guild Esports (Grupo A) – 16h

Segunda-feira, 11 de julho

FunPlus Phoenix x XERXIA (Grupo B) – 12h

Série dos Vencedores (Grupo A) – 15h

Terça-feira, 12 de julho

Série dos Vencedores (Grupo B) – 10h

Série de Eliminação (Grupo B) – 13h

Série de Eliminação (Grupo A) – 16h

Quarta-feira, 13 de julho

Série Decisiva (Grupo B) – 12h

Série Decisiva (Grupo A) – 15h

Playoffs

Quinta-feira, 14 de julho

Quartas de final 1 – 12h

Quartas de final 2 – 15h

Sexta-feira, 15 de julho

Quartas de final 3 – 12h

Quartas de final 4 – 15h

Sábado, 16 de julho

Jogo 1 da Rodada 1 da chave inferior – 12h

Jogo 2 da Rodada 1 da chave inferior – 15h

Domingo, 17 de julho

Semifinal 1 da chave superior – 12h

Semifinal 2 da chave superior – 15h

Segunda-feira, 18 de julho

Quartas de final 1 da chave inferior – 12h

Quartas de final 2 da chave inferior – 15h

Sexta-feira, 22 de julho

Final da chave superior – 12h

Semifinal da chave inferior – 15h

Sábado, 23 de julho

Final da chave inferior – 12h

Domingo, 24 de julho

Grande final – 12h