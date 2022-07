Veja quais celulares Xiaomi devem receber a MIUI 14

O Android 13, nova versão do sistema operacional do Google, deve ser lançado no segundo semestre deste ano. Baseada nele, a MIUI 14 será a interface renovada dos dispositivos da Xiaomi. O update deve trazer recursos como novas opções de otimização e personalização como, por exemplo, leitor de QR Code, controles de notificações indesejadas e alterações nas configurações de privacidade.