Visual do Galaxy Buds 2 Pro vaza antes da hora; confira imagens

O Galaxy Buds 2 Pro ainda não foi anunciado oficialmente pela Samsung, mas o design do próximo fone de ouvido caiu na rede – antes do que deveria, de acordo com o analista Evan Blass, especializado em revelar detalhes do mundo dos eletrônicos. Ele divulgou esboços em 3D de como ficaria o rival do AirPods Pro. As animações mostram que não há muita diferença em relação ao visual do Galaxy Buds Pro original, o produto premium sul-coreano lançado em janeiro de 2021. Entretanto, já é possível perceber que o novo acessório deve estar disponível nas cores branco, grafite e um tipo de roxo.