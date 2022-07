Você pode ser banido da Twitch mesmo sem ter um canal; entenda

A Twitch TV é uma gigante do streaming com 140 milhões de usuários e cerca de 1,86 bilhões de horas assistidas por mês. Com tantas pessoas acompanhando aproximadamente 7,4 milhões de streamers mundo afora, a plataforma da Amazon conta com as Diretrizes da Comunidade para organizar o ambiente. Esse conjunto de regras valem não só para streamers, como também para usuários comuns, que precisam segui-las a fim de continuarem usando a plataforma. A seguir, veja práticas proibidas que podem levar ao banimento na Twitch mesmo que você não tenha um canal.