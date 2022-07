Ward no LOL: saiba o que são sentinelas, como funcionam e onde encontrar

Wardar no League of Legends (LoL) é essencial ao longo das partidas. Utilizar as sentinelas é útil para conceder visão dos inimigos ou de áreas específicas, como aquelas onde estão localizados objetivos importantes para o jogo. Independente da função, todos os jogadores devem ajudar a controlar a visão pelo mapa, porque dessa forma é mais fácil sobreviver e garantir recursos. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia explicando o que é uma Ward, como funciona e onde encontrá-la no MOBA da Riot Games .

1 de 4 As sentinelas, ou wards, são itens gratuitos de League of Legends e ajudam na visão de uma área — Foto: Divulgação/Riot Games As sentinelas, ou wards, são itens gratuitos de League of Legends e ajudam na visão de uma área — Foto: Divulgação/Riot Games

O que é uma Ward?

Sentinela, ou Ward, é um item disponível gratuitamente em Summoner's Rift. Atualmente, há três opções no jogo: Sentinela Invisível, Alteração Vidente e Sentinela de Controle, sendo esta última a única que exige uma certa quantia do jogador para ser adquirida. A principal função desses amuletos é oferecer visão de uma determinada área.

Sentinela Invisível

A sentinela padrão do League é conhecida como Sentinela Invisível. Ela é gratuita e, ao ser posicionada no chão, dura entre 90 e 120 segundos. A cada 240-120 segundos, uma nova sentinela é gerada e o jogador pode acumular até duas unidades. Enquanto fornece visão da área ao redor, a Ward se mantém invisível diante dos inimigos, a menos que eles utilizem itens específicos para enxergá-las e removê-las.

Sentinela de Controle

As Sentinelas de Controle são as únicas que ocupam espaço no inventário, além de exigirem uma quantia de 75 de ouro para serem adquiridas. Ao contrário da Sentinela Invisível, esse amuleto pode ser visto pelos inimigos, ou seja, eles podem removê-lo sem o auxílio de itens. No entanto, a Sentinela de Controle não possui tempo de duração e pode ser armazenada em até duas unidades. Elas são úteis para revelar armadilhas, Wards inimigas, campeões camuflados e conceder visão.

Alteração Vidente

A Alteração Vidente é a sentinela mais frágil do jogo, uma vez que pode ser destruída com um único ataque básico. Além disso, diferente da Sentinela Invisível, ela não fica invisível diante dos adversários. Seu diferencial é a possibilidade de ser utilizada a 4000 unidades de distância, ou seja, o jogador não precisa estar próximo ao local que deseja wardar. Seu tempo de recarga é de 198-99 segundos.

2 de 4 Sentinela Invisível, Sentinela de Controle e Alteração Vidente, respectivamente, são as wards disponíveis no LOL — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Sentinela Invisível, Sentinela de Controle e Alteração Vidente, respectivamente, são as wards disponíveis no LOL — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Itens

No LoL, na função de Suporte, os jogadores podem comprar quatro itens que concedem Wards de graça, são eles: Gume do Ladrão Arcano, Foice Espectral, Guarda-ombros de Aço e Escudo Relicário. Cada um desses artefatos custa 400 de ouro e possuem uma missão, a qual os players precisam completar para adquirir as sentinelas.

Esses itens garantem até quatro sentinelas quando evoluídos completamente. No entanto, apesar de possuírem a mesma função e efeito das outras Wards, as sentinelas desses artefatos não possuem tempo de recarga. Para recarregá-las, você deve retornar para a sua base.

Na loja, há outros itens relacionados às sentinelas: Lente do Oráculo, que pode ser utilizado para remover Wards e armadilhas invisíveis, Pedra-vigia Observadora, a qual serve para armazenar Sentinelas de Controle, e Glaive Sombria, que também funciona como removedor de armadilhas e Wards.

3 de 4 Itens de suporte e outros artefatos relacionados às sentinelas do League of Legends (LOL) — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Itens de suporte e outros artefatos relacionados às sentinelas do League of Legends (LOL) — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Como remover uma Ward?

O processo de remoção de uma Ward é simples: você pode removê-la com uma Sentinela de Controle ou com a Lente do Oráculo:

Sentinela de Controle: como dito anteriormente, essa sentinela também serve para remover outras Wards e armadilhas invisíveis;

como dito anteriormente, essa sentinela também serve para remover outras Wards e armadilhas invisíveis; Lente do Oráculo: esse item é gratuito e não ocupa espaço no inventário. Ao ser ativado, ele examina um local próximo, revelando adversários ocultos, armadilhas invisíveis e sentinelas inimigas. O artefato permanece ativo por 10 segundos e, após esse tempo, possui 90-60 segundos de tempo de recarga;

4 de 4 Para remover uma sentinela no LoL, você precisa de uma Lente do Oráculo ou uma Sentinela de Controle — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Para remover uma sentinela no LoL, você precisa de uma Lente do Oráculo ou uma Sentinela de Controle — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Por que usar sentinelas?

Ao longo das partidas, as sentinelas desempenham um papel importante: oferecer visão. Sem elas, é mais fácil ser surpreendido com um gank, perder objetivos e cair em armadilhas. Por essa razão, mesmo que a sua função não seja a de suporte, sempre compre Sentinelas de Controle e ajude o seu time a controlar a visão do mapa. Você pode utilizar as Sentinelas Invisíveis em diversos locais: