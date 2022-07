Watch Dogs 2, Inside, As Dusk Falls e mais jogos chegam ao Xbox Game Pass

1 de 8 Watch Dogs 2 chega ao Game Pass junto a outros títulos; veja lista — Foto: Divulgação/Ubisoft Watch Dogs 2 chega ao Game Pass junto a outros títulos; veja lista — Foto: Divulgação/Ubisoft

👉 Xbox Live Gold ou PS Plus: qual a melhor? Comente no Fórum do TechTudo

Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC) – 19 de julho

A sequência de Watch Dogs apresentou aos usuários um novo protagonista, Marcus Holloway, assim como uma nova localidade de mundo aberto: São Francisco, nos Estados Unidos. A cidade corre o risco de perder sua liberdade com o sistema de segurança automatizado ctOS.

Ao lado do grupo hacker DedSec, Marcus tentará incitar uma revolução através de várias missões que envolvem furtividade, hackeamento e combate para ganhar seguidores nas redes e convencer as pessoas de que o sistema precisa ser derrubado.

2 de 8 Watch Dogs 2 será um dos principais jogos a ser adicionado no Xbox Game Pass em breve — Foto: Reprodução/Microsoft Store Watch Dogs 2 será um dos principais jogos a ser adicionado no Xbox Game Pass em breve — Foto: Reprodução/Microsoft Store

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) – 19 de julho

Neste game, focado em narrativa, usuários acompanham um drama interativo que conta a história de duas famílias cujos destinos se emaranharam por 30 anos após um roubo fracassado no Arizona, EUA, em 1998.

Jogadores poderão tomar decisões e ver as longas ramificações de suas escolhas através dos anos na esperança de encontrar um desfecho satisfatório para todas as partes. O game estará disponível no Xbox Game Pass já em seu lançamento e é possível jogar com amigos ao utilizar seus smartphones como controles para votar nas decisões do enredo.

3 de 8 As Dusk Falls é um jogo focado em narrativa que conta a história de duas famílias que tiveram suas vidas entrelaçadas — Foto: Reprodução/Microsoft Store As Dusk Falls é um jogo focado em narrativa que conta a história de duas famílias que tiveram suas vidas entrelaçadas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 de julho

Para amantes de jogos de estratégia, Ashes of the Singularity: Escalation traz um ótimo exemplar do gênero com batalhas em larga escala que envolvem exércitos numerosos lutando pela sobrevivência. Após a raça humana se expandir por todo o universo, um inimigo chamado Substrato deseja eliminá-los e não medirá esforços com suas tropas para erradicar toda a humanidade. O game possui campanhas tanto do lado da Coalização Pós-Humana quanto do Substrato, além de multiplayer online para enfrentar seus amigos.

4 de 8 Ashes of the Singularity: Escalation traz batalhas estratégicas de larga escala com numerosos exércitos — Foto: Reprodução/Steam Ashes of the Singularity: Escalation traz batalhas estratégicas de larga escala com numerosos exércitos — Foto: Reprodução/Steam

MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) – 21 de julho

O jogo oficial do campeonato MotoGP chega ao Game Pass com 20 circuitos oficiais e mais de 120 pilotos para usuários escolherem. Há ainda a opção de jogar com outros 70 pilotos classes e jogar o modo Nine Season 2009, com 17 provas e pilotos lendários do Grande Prêmio daquele ano.

A edição atual incluirá pela primeira vez suporte a tela dividida para jogar com um amigo de forma local. Além disso, o game terá modos tradicionais, incluindo carreira, e a possibilidade de administrar sua própria equipe, com suporte às classes Júnior na Moto2 e Moto3.

5 de 8 MotoGP 22 traz todo oconteúdo do campeonato oficial para fãs de corridas de moto, pela primeira vez com multiplayer em tela dividida — Foto: Reprodução/Microsoft Store MotoGP 22 traz todo oconteúdo do campeonato oficial para fãs de corridas de moto, pela primeira vez com multiplayer em tela dividida — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console) – 21 de julho

Baseado no RPG de mesa Numenera, o game é um sucessor espiritual do clássico Planescape: Torment dos anos 90, com um grande foco em narrativa e escolhas. O game se passa 1 bilhão de anos no futuro, após um ser humano ter descoberto o segredo da imortalidade e ter se tornado um Deus que engana a morte ao trocar de corpo constantemente.

Jogadores entram na história como um desses corpos descartados enquanto tentam descobrir seu papel no mundo e precisam sobreviver contra uma força antiga chamada Sorrow, que deseja restaurar o equilíbrio do universo ao eliminar o imortal e todos os seus antigos corpos.

6 de 8 Torment: Tides of Numenera traz uma profunda história repleta de escolhas e diferentes caminhos baseada no famoso RPG de mesa Numenera — Foto: Reprodução/Microsoft Store Torment: Tides of Numenera traz uma profunda história repleta de escolhas e diferentes caminhos baseada no famoso RPG de mesa Numenera — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Inside (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 29 de julho

Dos mesmos criadores do aclamado game independente Limbo, Inside traz as mesmas mecânicas de plataforma e quebra-cabeça em um mundo sombrio e distópico. No papel de um garotinho que explora esse estranho mundo em uma visão lateral, usuários passarão por várias experiências marcantes e intrigantes a caminho de um grande mistério em sua conclusão.

7 de 8 Dos mesmos criadores de Limbo, o game Inside traz um sombrio mundo repleto de mistérios — Foto: Reprodução/Microsoft Store Dos mesmos criadores de Limbo, o game Inside traz um sombrio mundo repleto de mistérios — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Xbox Touch Controls adicionados a mais 12 jogos

Para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que utilizam o Xbox Cloud Gaming em seus dispositivos Android e iPhone (iOS), a Microsoft adicionará controles de toque a mais 12 títulos, entre eles os games da saga Yakuza que chegaram ao Xbox Game Pass recentemente e o novo lançamento As Dusk Falls. Em dispositivos Android é possível jogar pelo app do Xbox Game Pass, enquanto no iPhone e iPad é preciso acessar o Xbox Cloud Gaming através do navegador pelo site oficial (http://xbox.com/play).

Citizen Sleeper

Disc Room

Escape Academy

Garden Story

Little Witch in the Woods

Lost In Random

Spacelines from the Far Out

Umurangi Generation

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

As Dusk Falls

8 de 8 Pra jogadores no Xbox Cloud Gaming a Microsoft adicionou controles na tela de toque para mais 12 títulos — Foto: Reprodução/Xbox Wire Pra jogadores no Xbox Cloud Gaming a Microsoft adicionou controles na tela de toque para mais 12 títulos — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Última chance de baixar

Alguns dos títulos do Xbox Game Pass deixarão o serviço em 31 de julho, mas ainda há tempo para usuários aproveitarem os jogos. Caso desejem manter os games em suas coleções, assinantes do Xbox Game Pass ganham 20% de desconto para adquirir os jogos que sairão do serviço.

Dodgeball Academia (Cloud, Console, and PC)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console, and PC)

Lumines Remastered (Cloud, Console, and PC)

Omno (Cloud, Console, and PC)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console, and PC)