WhatsApp GB banido? Usuários reclamam que app "sumiu" do celular

O WhatsApp GB desapareceu do celular de alguns usuários dessa versão modificada do mensageiro, segundo foi apontado por internautas no Twitter nesta sexta-feira (8). Até o momento, ainda não há informações sobre o que pode ter causado a súbita exclusão do APK desses smartphones, mas é possível que esteja relacionada às ferramentas de proteção dos aparelhos - como antivírus, por exemplo - ou às próprias diretrizes do aplicativo oficial, já que o uso de versões modificadas fere as regras do WhatsApp.