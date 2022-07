WhatsApp libera todos os emojis para reagir a mensagens; saiba usar

Agora será possível reagir no WhatsApp usando qualquer emoji disponível no mensageiro. Com o novo menu de Reações, oficialmente anunciado nesta segunda-feira (11) para a versão estável do aplicativo, usuários poderão utilizar qualquer uma entre as 3,6 mil carinhas do teclado oficial para responder a mensagens no app. A novidade foi vista em testes no beta para iPhone (iOS) e Android já no final de junho, e está atualmente em processo de implementação. Segundo anunciado pela Meta, o recurso deve ser disponibilizado a todos os dispositivos (inclusive desktop e web) ao longo das próximas semanas.