WhatsApp pode aumentar prazo para apagar mensagens enviadas; entenda

O WhatsApp está testando aumentar o tempo limite para excluir mensagens no aplicativo. A novidade foi identificada nesta sexta-feira (1) pelo site especializado WABetaInfo, na versão 2.22.15.8 do beta para Android. Com o recurso, usuários poderiam apagar conteúdos enviados pelo app em até dois dias e 12 horas - hoje, o prazo máximo para exclusão de mensagens é de até uma hora, oito minutos e 16 segundos. Ainda não há previsão de lançamento da função no beta para iPhone (iOS), nem para a versão estável do mensageiro.