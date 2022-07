WhatsApp pode ganhar reações com emojis em Status; veja como vai ser

O WhatsApp pode ganhar a opção de reagir com emojis aos status publicadoss no mensageiro. A novidade foi identificada pelo site especializado WABetaInfo nesta terça-feira (19) e está, no momento, em desenvolvimento no beta para Android . O recurso é semelhante ao que já foi implementado para conversas, em que é possível selecionar uma mensagem recebida ou enviada para reagir de forma rápida por meio de um emoji. No caso do status, a reação será encaminhada ao contato que fez o post e ficará visível no chat.

A modificação estará disponível a partir da versão de número 2.22.16.10 do aplicativo de testes para Android, mas, como está sendo desenvolvida, ainda não tem data de lançamento prevista. Também não se sabe quando (ou se) chegará ao beta para iPhone (iOS). Segundo identificado pelo WABetaInfo, as reações aos Status do WhatsApp teriam oito opções de emojis: rosto sorridente com corações nos olhos (😍), rosto com lágrimas de alegria (😂), rosto com boca aberta (😯), rosto com lágrima (😥), mãos se encostando (🙏), palmas (👏), confete de festa (🎉) e nota cem (💯).

1 de 1 Reações com emojis no status do WhatsApp está em teste no mensageiro — Foto: João Gabriel Balbi/TechTudo Reações com emojis no status do WhatsApp está em teste no mensageiro — Foto: João Gabriel Balbi/TechTudo

O recurso não é a única mudança que pode chegar aos Status do WhatsApp. Na semana passada, o WABetaInfo também detectou entre as funções em desenvolvimento a possibilidade de publicar mensagens de voz com a ferramenta.

Outra novidade do sistema é a mudança na galeria de fotos e vídeos do WhatsApp Web. Com a atualização, a aba para ver as mídias ficará mais enxuta. Atualmente, quando uma imagem ou vídeo é aberto, são exibidos seis ícones no canto superior direito. As opções oferecidas são para responder, favoritar, reagir, apagar, encaminhar, mais opções ou fechar a mensagem.

Com a modificação que será lançada, a janela de mídia contará com apenas três ícones: favoritar, reagir e mais opções. Esse último, representado pelos três pontinhos, manterá as outras funções dentro dele em forma de lista. O recurso, assim como o de reações e publicação de mensagem de voz no Status, também não tem data prevista para lançamento.

Com informações de WABetaInfo (1 e 2)

