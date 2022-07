WhatsApp pode ganhar função para tirar status online; veja como vai ser

O WhatsApp pode ganhar função para esconder o status online de contatos, segundo foi identificado pelo site especializado WABetaInfo no último sábado (2). A novidade está em desenvolvimento no beta para iPhone (iOS), mas deve chegar também à versão de testes para Android. De acordo com as imagens divulgadas, o recurso funcionaria junto da opção de esconder o "Visto Por Último", e usuários poderiam escolher quais contatos teriam acesso a essa informação em seus perfis. Vale mencionar que, hoje, não existe ainda função nativa para tirar o online do status. Para isso, é necessário recorrer a meios alternativos (veja mais aqui).