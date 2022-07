WhatsApp pode permitir uso de mensagens de voz em status; entenda

O WhatsApp está trabalhando em uma nova ferramenta para adicionar áudios no status. A novidade foi identificada pelo site especializado WABetaInfo nesta quarta-feira (13), na atualização 2.22.16.3 do beta do aplicativo para Android . Como o recurso está em fase de desenvolvimento, não é possível dizer quando será disponibilizado no iPhone ( iOS ) e nem para todos os usuários testadores do mensageiro, mas a expectativa é de que isso aconteça ao longo dos próximos meses ou semanas.

Nas imagens lançadas pelo WABetaInfo, é possível identificar um novo botão de microfone na opção de adicionar status. Ao que tudo indica, se a versão oficial do recurso for igual à em desenvolvimento, somente áudios gravados na hora poderão ser utilizados no status - ou seja, usuários não poderão, por exemplo, usar mensagens de voz já prontas e/ou músicas na função.

1 de 1 WhatsApp pode ganhar novo recurso de voz no status; saiba mais — Foto: Getty Images WhatsApp pode ganhar novo recurso de voz no status; saiba mais — Foto: Getty Images

Não há previsão de lançamento do recurso para a versão estável do WhatsApp. Vale ainda lembrar que, como qualquer outra mensagem compartilhada no mensageiro, os áudios no status também são protegidos com criptografia de ponta a ponta, e somente usuários que você permitir (nas configurações de privacidade do app) poderão ouvir o conteúdo publicado por você.

Nesta semana, o WhatsApp anunciou uma novidade muito aguardada e que estava em testes desde junho de 2022: o novo menu de Reações, que permite utilizar qualquer emoji para reagir no mensageiro. Veja aqui outras funções que estão em desenvolvimento e/ou em testes no beta e podem chegar em breve à versão estável do aplicativo.

Com informações de WABetaInfo

