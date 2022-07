WhatsApp sempre online? Entenda o que pode causar ‘bug’ no app

O WhatsApp exibe o status "online" quando um contato está ativo no mensageiro, mas é possível que a atividade seja mostrada mesmo que o usuário não esteja realmente usando o aplicativo. Isso acontece por vários motivos, como quando o serviço roda em segundo plano ou quando a versão web do app está aberta. Contudo, dependendo do caso, é possível que o online constante do WhatsApp se trate de um bug. De todo modo, o recurso pode estar com os dias contados, já que a função para tirar o online está em fase de testes no beta para Android e pode chegar em breve no mensageiro da Meta .

Mas, enquanto a ferramenta não é lançada, a aparição da faixa pode causar problemas, fazendo com que seus contatos pensem que você está de fato online e só não quer responder. Por isso, entenda, a seguir, o que faz o WhatsApp ficar sempre online e como reparar isso em celulares iPhone (iOS) e Android.

1 de 2 WhatsApp online direto: entenda como o status pode ser exibido no app mesmo que não esteja usando realmente ou se pode se tratar de um bug; — Foto: Getty Images WhatsApp online direto: entenda como o status pode ser exibido no app mesmo que não esteja usando realmente ou se pode se tratar de um bug; — Foto: Getty Images

O Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, identificou um aumento nas pesquisas por termos como "whatsapp online sozinho" e "bug whatsapp online". Segundo o site, somente essas expressões apresentaram um crescimento de 2.050% e 1.750%, respectivamente.

É possível que alguns erros no mensageiro de fato façam com que o WhatsApp exiba o online direto, como quando a internet apresenta instabilidades e o app não consegue captar a desconexão, por exemplo. Desse modo, o aplicativo continua a exibir o status por alguns minutos mesmo que você não esteja mais acessando ele. O TechTudo entrou em contato com a Meta para saber se há algum outro bug específico conhecido pela empresa e que possa ocasionar esse tipo de falha, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

2 de 2 Gráfico do Google Trends do termo "bug whatsapp online" nos últimos 7 dias, que registrou aumento de 1.750%. — Foto: Reprodução: Google Trends Gráfico do Google Trends do termo "bug whatsapp online" nos últimos 7 dias, que registrou aumento de 1.750%. — Foto: Reprodução: Google Trends

Porém, mais do que apenas bugs de conexão, outras razões também podem fazer com que o status online apareça mesmo que o usuário não esteja de fato ativo no WhatsApp. Uma delas é deixar o mensageiro aberto em segundo plano no celular. Isso acontece porque o aplicativo utiliza os dados móveis, ou mesmo o Wi-Fi, para continuar a exibir e registrar atividades da plataforma - como para mostrar os Status publicados pelos seus contatos, por exemplo. Desse modo, essa prática pode acabar fazendo com que você apareça online mesmo quando não está usando o app.

Caso queira evitar isso, vá nas configurações do smartphone e acesse a aba de "Apps". Em seguida, busque pelo WhatsApp e desative a chave "Dados em segundo plano". No entanto, vale lembrar: caso utilize esse recurso, você não receberá atualizações do app enquanto não abri-lo novamente.

Outra forma do status online ser exibido sempre é ao manter o WhatsApp Web aberto e conectado no seu computador. A lógica de funcionamento é parecida com a do uso dos dados móveis, uma vez que, ainda que você não esteja conversando com ninguém, o app continua a operar. Isso é útil para que o aplicativo realize ações práticas, como o download de mídias e as notificações de novas mensagens. Caso queira impedir que isso aconteça, basta deslogar da sua conta no WhatsApp Web quando não estiver utilizando.

Ainda, a plataforma de mensagens vai exibir o status online no topo do seu chat se você deixar o app aberto na tela e não mexer. Por isso, lembre-se de fechar o aplicativo quando não for utilizá-lo. Outra dica válida é sempre manter o WhatsApp atualizado, já que novas versões do mensageiro corrigem eventuais bugs que tenham chegado ao app estável.

Com informações de Google Trends

