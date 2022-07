Wonder Boy, que já foi Turma da Mônica no Brasil, fica grátis na Epic

Wonder Boy: The Dragon's Trap fica gratuito para PC na Epic Games Store a partir desta quinta-feira (14) e permanecerá disponível até o dia 21, quando será substituído por Shop Titans e Tannenberg. Durante este período, a loja também oferecerá um pacote bônus Gladiadores da Arena Negra para o jogo Idle Champions of the Forgotten Realms, baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons. The Dragon's Trap é um remake de um jogo lançado originalmente em 1989 no Master System. No Brasil, o game sofreu modificações em seus personagens, sendo lançado como Turma da Mônica em O Resgate.

1 de 1 Wonder Boy: The Dragon's Trap traz uma grande aventura do Master System remasterizada com novos visuais e trilha sonora — Foto: Reprodução/Epic Games Store Wonder Boy: The Dragon's Trap traz uma grande aventura do Master System remasterizada com novos visuais e trilha sonora — Foto: Reprodução/Epic Games Store

👉 Quando a Epic Games lançou a versão móvel de Fortnite? Veja no Fórum TechTudo

A atualização do game traz visuais melhorados, gráficos desenhados à mão, áudio reorquestrado e uma jogabilidade de ação e aventura fiel ao original. O jogo é uma sequência direta de Wonder Boy in Monster Land (Mônica no Castelo do Dragão, no Brasil) onde o personagem guerreiro do primeiro título é transformado em uma criatura parte lagarto pelo Dragão Cospe Fogo.

Para retornar à forma humana, ele precisará percorrer diversas localidades e dungeons e obter a Cruz de Salamandra. Vale ressaltar que há a possibilidade de escolher o modo gráfico do game – a qualquer momento, os usuários podem alternar entre o remake e os visuais originais do clássico do Master System.

O remake de Wonder Boy: The Dragon's Trap foi desenvolvido por estúdios especializados em games retrô. O projeto foi desenvolvimento pela então estreante Lizardcube, que trabalhou posteriormente em Streets of Rage 4, e pela DotEmu, empresa que também estava na equipe do beat'em up da Sega e recentemente foi responsável por Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

No Brasil, o jogo ficou conhecido quando um grupo de fãs criou uma modificação não-oficial para Wonder Boy: The Dragon's Trap que adicionava os personagens da Turma da Mônica ao game, mantendo o estilo gráfico do remake. O Capitão Feio também foi adicionado ao jogo pelos brasileiros, no papel de vilão do game.