Xbox Game Pass recebe jogos de Yakuza, Last Call BBS e mais em julho

A Microsoft anunciou, nesta terça-feira (5), a chegada de novos jogos para PC, Xbox Cloud Gaming e consoles no Xbox Game Pass . Além do lançamento Last Call BBS, três games da franquia de máfia japonesa Yakuza já estão disponíveis novamente para assinantes do serviço após serem retirados no final do ano passado. A empresa também revelou quais títulos serão adicionados ao catálogo e quais serão removidos ainda este mês, incluindo Carrion e o RPG Children of Morta. A seguir, saiba mais sobre as principais novidades.

Yakuza 0 revela as origens de Kazuma Kiryu, o Dragão de Dojim

Trilogia Yakuza (Cloud, PC e consoles) – Já disponível

Conhecida no Japão como “Ryu Ga Gotoku”, Yakuza é uma franquia de sucesso da SEGA centrada na máfia japonesa e seus conflitos com rivais. Vale destacar que Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 são remakes dos dois primeiros títulos da saga, enquanto Yakuza 0 é um prequel que acompanha o protagonista Kazuma Kiryu, o Dragão de Dojima, quando ainda era um gângster de baixo escalão.

Embora sejam focados no combate e violência, os jogos se destacam pelas doses de drama, exploração de cenários e muitos minigames divertidos. Assinantes do Xbox Game Pass já têm a The Yakuza Remastered Collection — que inclui mais três jogos da série — e Yakuza: Like a Dragon, lançado em 2020.

Last Call BBS (PC) – Já disponível

Disponível no primeiro dia com o Game Pass, Last Call BBS é um simulador de computador retrô criado pelo estúdio Zachtronics. Através da máquina, o usuário pode jogar um compilado de oito jogos de quebra-cabeça. Entre eles, está STEED FORCE Hobby Studio — que permite ao jogador montar modelos de robôs gigantes típicos de animes — e Sawayama Solitaire, uma versão de Klondike, a variação "clássica" de Paciência.

Escape Academy (PC e consoles) – 14 de julho

Escape Academy é um jogo da Coin Crew Games, no mesmo estilo de Escape Room, que chega ao serviço por assinatura já no lançamento. Em uma escola onde estudantes treinam para se tornarem os melhores Escapistas, você deve resolver enigmas para escapar de ambientes projetados por especialistas em salas de fuga reais. É possível se divertir sozinho ou em dupla no modo multiplayer (local e online) com tela dividida.

Confira a lista completa com os jogos de julho que já chegaram ou ainda serão adicionados ao Xbox Game Pass nos próximos dias:

Far Cry 5 (Cloud, Console e PC) – 1º de julho

Last Call BBS (PC) – 5 de julho

Yakuza 0 (Cloud, PC e consoles) – 5 de julho

Yakuza Kiwami (Cloud, PC e consoles) – 5 de julho

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, PC e consoles) – 5 de julho

DJMax Respect V (Cloud, PC e consoles) – 7 de julho

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, PC e consoles) – 7 de julho

Road 96 (Cloud, PC e consoles) – 7 de julho

Escape Academy (PC e consoles) – 14 de julho

My Friend Peppa Pig (Cloud, PC e consoles) – 14 de julho

Overwhelm (PC) – 14 de julho

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, PC e consoles) – 14 de julho

PowerWash Simulator (Cloud, PC e consoles) – 14 de julho

Road 96 é um game focado em narrativa sobre uma viagem de fuga e as pessoas que se conhece pelo caminho

Última chance de baixar

Fora as estreias, alguns games deixam o catálogo do serviço no dia 15 de junho. Isso significa que usuários que não tiverem comprado esses jogos perderão o acesso. São eles:

Atomicrops (Cloud, Console e PC)

Carrion (Cloud, Console e PC)

Children of Morta (Cloud, Console e PC)

Cris Tales (Cloud, Console e PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC)

Com gráficos em estilo retrô, Carrion coloca o jogador no papel do vilão da história

O Xbox Game Pass oferece uma gama de títulos para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e também computadores com Windows. A assinatura para consoles custa R$ 30 por mês. Já as versões para PC e Ultimate, que dá acesso a jogos na nuvem, Xbox Live Gold e mais benefícios, saem por R$ 5 nos três primeiros meses. Após o período, passam a custar R$ 45 mensais.

Com informações de Xbox e GameSpot