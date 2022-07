Xenoblade Chronicles e Digimon são destaques nos lançamentos da semana

Xenoblade Chronicles 3 e Digimon Survive são os destaques nos lançamentos da semana com o mais novo capítulo na saga de RPG da Monolith Soft e Nintendo , além das batalhas estratégicas dos monstrinhos digitais e seus domadores para sobreviver ao digimundo. Eles foram acompanhados ainda pelas aventuras de Captain Velvet Meteor com personagens de mangás, a chegada do complexo game de simulação RimWorld aos consoles, uma prequel mobile do RPG Octopath Traveler e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como quando chegam, preços e as plataformas nas quais estarão disponíveis.

Xenoblade Chronicles 3 - 29 de julho - SW

Inicialmente planejado para ser lançado apenas em setembro, Xenoblade Chronicles 3 é um dos raros casos na indústria dos games em que um título teve sua data de lançamento adiantada. A história do jogo seguirá os passos dos personagens Noah e Mio, dois soldados das nações opostas Keves e Agnus que estão em uma guerra sem fim há muitos anos. Junto de um grupo de amigos eles terão que firmar uma trégua para investigar um segredo sombrio em seu mundo que poderá encerrar a guerra de uma vez por todas.

O game é um grande RPG de mundo aberto com paisagens belas e gigantescas para explorar, como planícies gramadas, lagos, florestas e mais. As batalhas são em tempo real e o grupo está maior que nos capítulos anteriores, com até 6 personagens em combate. Alguns dos personagens podem se conectar através de uma fusão chamada Interlink e se transformar em poderosas criaturas chamadas Ouroboros. Xenoblade Chronicles 3 está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Digimon Survive - 29 de julho - PS4, XB, SW, PC

Após uma série de atrasos, o RPG estratégico Digimon Survive, que estava planejado originalmente para 2019, enfim chegará aos consoles e PC. O jogo celebra o aniversário de 25 anos da animação Digimon com a história de um grupo de adolescentes que, durante uma excursão escolar, vai parar no estranho digimundo. Juntos, eles precisam tentar sobreviver neste local inóspito, habitado por mais de 100 tipos diferentes de digimon, sendo alguns deles bastante selvagens.

O grupo é liderado pelo protagonista Takuma Momozuka e seu parceiro Agumon enquanto treinam, lutam contra outros monstros e tomam decisões que podem afetar o rumo da história e das digivoluções dos digimons.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions - 28 de julho - SW

Quando um jovem de 10 anos chamado Damien se muda para o Japão ele precisa lidar com sentimentos de solidão e deslocamento, entre outras dificuldades de viver em um país estrangeiro. Para isso, ele usa sua imaginação para se transformar no lendário super-herói Captain Velvet Meteor e explora a casa de sua avó através de fases de batalhas estratégicas ao lado de alguns de seus personagens favoritos da revista japonesa Shonen Jump+.

Jogadores lutarão ao lado de figuras famosas dos mangás como Loid Forger de "Spy X Family", Chrome de "Heart Gear", o Slime de "Slime Life", Kai Iod e Chloe Love de "Ghost Reaper Girl", entre outros. Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions está disponível para Nintendo Switch por R$ 95,99.

RimWorld Console Edition - 29 de julho - PS4, XB

O complexo game de estratégia e simulação que faz sucesso nos PCs chegará agora aos consoles com suas inesperadas histórias. Em RimWorld jogadores administram um grupo de sobreviventes que cai em um planeta alienígena gerado aleatoriamente a cada partida e tem que tentar resistir a uma série de eventos e condições extremas.

O mais interessante no game é seu sistema de história, na qual o jogador escolhe um narrador para determinar o que vai acontecer: Cassandra Classic, Phoebe Paciente e Randy Randômico. Cada um deles têm características próprias, desde dar tempo para o jogador respirar até jogar todo tipo de situação aleatória sem pena. RimWorld Console Edition está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 214,90 e para Xbox One por R$ 147,45.

Octopath Traveler: Champions of the Continent - 27 de julho - And, iOS

Basedo no RPG Octopath Traveler para consoles, Champions of the Continent é uma prequel que conta uma história que se passa alguns anos antes do aclamado jogo. O mundo de Orsterra está dominado por tiranos que em sua busca pelo poder liberaram uma escuridão sem fim e os Escolhidos terão que lutar para vencê-la.

O game traz batalhas estratégicas nas quais usuários poderão escolher entre 64 campeões para formar um time de 8 e enfrentar seus inimigos. O visual mantém também o estilo HD-2D que traz pixel art como nos clássicos consoles de 16 Bits mas com efeitos modernos. Octopath Traveler: Champions of the Continent está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town - 26 de julho - PS4

Anteriormente conhecida como a franquia Harvest Moon, Story of Seasons traz todas as mecânicas da clássica série de simulador de fazenda agora para o PlayStation 4 (PS4), após chegar ao PC e Nintendo Switch. Jogadores poderão administrar seu terreno, plantar, colher, criar animais e mais enquanto firmam relacionamentos com os habitantes da cidade e até se envolvem romanticamente. Fora da plantação, será possível também explorar o mundo e encontrar criaturas místicas chamadas Earth Sprites que podem levar o usuário para locais mágicos com condições únicas para plantar.

Bear and Breakfast - 28 de julho - PC

Este seria um jogo de aventura e administração comum no qual um grupo de amigos decide abrir uma pousada para turistas, exceto por uma peculiaridade: o anfitrião é um urso. No papel do urso, usuários tentarão manter sua pousada em ordem e agradar os hóspedes para ganhar dinheiro e reputação para manter seu negócio. A floresta, no entanto, esconde mistérios que precisam ser desvendados e cada missão completada oferecerá mais itens para incrementar sua pousada. Bear and Breakfast está disponível nas lojas digitais Steam e GOG.

Lost Epic - 28 de julho - PS5, PS4, PC

Dos mesmos criadores de Earth's Dawn, Lost Epic é um novo jogo de RPG e ação 2D frenética no qual uma guerreira intitulada de God Slayer tem que lutar contra divindades para botar um fim em uma guerra entre humanos e deuses. Ao subir de nível haverá a possibilidade de escolher onde gastar seus pontos de habilidade para criar diferentes builds focadas em força, habilidades ou magias.

O jogo traz também um grande mundo para explorar e completar missões para personagens enquanto conhece melhor suas histórias e recebe recompensas úteis. Lost Epic está disponível para PC na loja digital Steam por R$ 37,99