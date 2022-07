Xiaomi 12 Lite é anunciado com 5G e câmera de 108 MP; saiba o preço

O Xiaomi 12 Lite foi anunciado nesta terça-feira (12) no Brasil pelo preço sugerido de R$ 3.999. A versão econômica do Xiaomi 12 possui conexão 5G, tela com taxa de atualização de 120 Hz e câmera principal com 108 megapixels. Revelado no último sábado (09) na Europa, o smartphone tem ficha técnica intermediária. Também foi revelada a chegada da Xiaomi Smart Band 7 pelo preço sugerido de R$ 599. As vendas já começaram.