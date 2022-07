Xiaomi 12 Lite vs Mi 11 Lite: veja o que muda entre os celulares

O Xiaomi 12 Lite é um celular intermediário que desembarcou no Brasil neste mês de julho pelo preço sugerido de R$ 3.999 . A versão mais acessível do Xiaomi 12 é a sucessora do Mi 11 Lite 5G NE e traz como destaques a câmera de 108 MP e tela com taxa de atualização de 120 Hz. Assim como na geração anterior, o smartphone da fabricante chinesa também traz na ficha técnica a conexão à rede 5G de altíssima velocidade, que chegou recentemente ao Brasil . Confira a seguir todos os detalhes dos dois dispositivos.

O Xiaomi 11 Lite 5G NE também é vendido por R$ 3.999 no site oficial da marca, mas, assim como o modelo novo, ele pode ser adquirido por R$ 3.680 no pagamento à vista — desconto de R$ 319. Vale lembrar que os celulares da Xiaomi são alguns dos principais alvos de contrabando no Brasil. Por conta disso, recomenda-se adquirir os produtos no canais oficiais da marca, que dão garantia e suporte técnico.

Tela e design

A tela do Xiaomi 12 Lite 5G é composta por um painel AMOLED de 6,55 polegadas com resolução Full HD. O telefone da Xiaomi adota a desejada taxa de atualização de 120 Hz e oferece suporte para Dolby Vision e HDR+. O modelo está disponível nas cores verde, rosa e preto.

Já o Mi 11 Lite pode ser encontrado na tonalidade preto, azul e branco. O modelo apresenta a mesma tela em painel AMOLED tem 6,55 polegadas, resolução Full HD+. A taxa de atualização, no entanto, é inferior e conta com 90 Hz. Em relação à densidade do display, eles têm 402 PPI - quanto maior for o indicador, melhor será a qualidade da imagem, pois ela estará sendo formada por mais pixels por polegada.

Em relação ao design dos dois aparelhos da linha Lite, os smartphones apresentam uma estrutura elegante, com bordas finas e simétricas. Eles têm como características a espessura mais fina que o modelo convencional. O conjunto fotográfico fica localizado em um módulo retangular em alto relevo. A diferença é o notch na área frontal. Enquanto o Mi 11 Lite traz o notch posicionado no lado, o 12 Lite optou pela centralização destes elementos.

Câmera dos celulares Xiaomi

A principal distinção entre os aparelhos da Xiaomi fica por conta do conjunto fotográfico. Embora os dois dispositivos tenham um arranjo triplo, o 12 Lite apresenta a câmera principal com 108 MP, enquanto o 11 Lite traz apenas 64 MP no sensor correspondente.

O Xiaomi 12 Lite traz as seguintes câmeras:

Principal de 108 MP

Ultra wide de 8 MP

Macro de 2 MP

Frontal de 32 MP

Já o Mi 11 Lite conta com outra configuração de câmeras:

Principal de 64 MP

Ultra wide de 8 MP

Macro de 5 MP

Frontal de 20 MP

A fabricante chinesa menciona a presença de modo noturno tanto com a ultra wide quanto com a câmera de selfies. Além disso, a novidade fica por conta do Modo Vlog na gravação de vídeos, que facilita a captura de imagens do dia a dia. Os vídeos podem ser feitos em 4K com 30fps de gravação.

Desempenho e armazenamento

O Xiaomi 12 Lite aposta no processador Snapdragon 778G (Qualcomm), composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,4 GHz. O modelo está bem servido de memória RAM, com 8 GB, e conta com armazenamento de 128 GB. O smartphone ainda possui slot para cartão de memória de até 1 TB.

Já a versão anterior, por sua vez, traz o processador Snapdragon 732G (Qualcomm), composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,4 GHz. A ficha técnica ainda ratifica a memória RAM com 6 GB e 128 GB de armazenamento interno, expansíveis em até 1 TB via cartão microSD.

Bateria da Xiaomi

Existe uma diferença mínima em relação à bateria que não é significativa. Enquanto o 11 Lite traz 4.250 mAh, a geração posterior vem com 4.300 mAh. Com isso, os smartphones devem suportar até dois dias longe das tomadas, segundo os cálculos da própria fabricante.

O Mi 11 Lite tem suporte a recarga rápida de 33W, com o carregador incluído na caixa. O 12 Lite também traz suporte de recarga rápida. Ainda de acordo com a fabricante, o componente pode ser totalmente carregado em até 41 minutos se for utilizado um carregador de 67W, que também acompanha o modelo.

Versão do Android

O 12 Lite chega de fábrica com o Android 12, versão mais recente do sistema do Google. Já o modelo 11 Lite que foi lançado em outubro de 2021 vem com Android 11 – embora a atualização para o Android 12 esteja confirmada. Com o update do sistema, a gigante chinesa promete mais velocidade e duração de bateria.

Os dois dispositivos da Xiaomi rodam a MIUI, interface gráfica da Xiaomi com recursos próprios, como o sistema de gerenciamento de arquivos e o recurso Smart Balance da MIUI 13, capaz de ampliar a duração da bateria em até 10% com a coordenação mais eficiente de energia.

Recursos adicionais

A ficha técnica dos dois modelos inclui suporte à rede 5G. A internet móvel da quinta geração que traz altíssima velocidade chegou recentemente ao Brasil. A expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente.

As especificações dos modelos trazem recursos adicionais como o NFC, que possibilita a realização de pagamentos por aproximação por meio de aplicativos como Google Pay. Eles ainda apresenta o desbloqueio da tela por reconhecimento facial, uma alternativa à impressão digital. Além disso, contam com o Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Wi-Fi 6.

Preço dos smartphones Xiaomi

Em relação aos preços, tanto o Xiaomi 12 Lite quanto o Xiaomi 11 Lite 5G NE são vendidos por R$ 3.999 no site oficial da fabricante chinesa. Para pagamento à vista, a marca oferece 8% de desconto, totalizando em R$ 3.680.

Ficha técnica do Xiaomi 12 Lite e do Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Lite vs Xiaomi Mi 11 Lite Especificações Xiaomi 12 Lite Xiaomi Mi 11 Lite Lançamento Julho de 2022 Outubro de 2021 Preço de lançamento R$ 3.999 R$ 3.999 Preço atual R$ 3.999 R$ 3.680 Tela 6,55 polegadas 6,55 polegadas Resolução de tela 2400 x 1080 2400 x 1080 Processador Snapdragon 778G (octa-core de até 2,4 GHz) Snapdragon 732G (octa-core de até 2,4 GHz) Memória RAM 8 GB 6 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória Sim, microSD de até 1T Sim, microSD de até 1T Câmera traseira tripla, 108, 8 e 2 MP tripla, 64, 9 e 5 MP Câmera frontal 32 MP 16 MP Bateria 4300mAh 4250 mAh Sistema Operacional Android 12 com MIUI 13 Android 11 com MIUI 12 Dimensão e peso 159.3 × 73.7 × 7.29mm; 173 g 160.53 x 75.72 x 6.81 mm; 157 g Cores Preto, verde e rosa Preto, azul e branco

