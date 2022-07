Xiaomi 12S Ultra supera iPhone 13 Pro Max em pesado teste com game

O poderoso chip Apple A15 do iPhone 13 Pro Max não conseguiu alcançar os resultados do Xiaomi 12 em teste de game — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2 de 4 O poderoso chip Apple A15 do iPhone 13 Pro Max não conseguiu alcançar os resultados do Xiaomi 12 em teste de game — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O teste de estresse dos dispositivos envolveu dez minutos de execução do jogo Genshin Impact. A escolha pelo título se deve ao fato do game ser um dos que mais exigem do processador gráfico dos celulares. Isso ocorre porque nele há uma série de elementos gráficos e muitos detalhes ao mesmo tempo.

O experimento foi realizado pelo canal Golden Reviewer no YouTube. O celular da Xiaomi alcançou uma média de 57,7 quadros por segundo (fps), enquanto o iPhone 13 Pro Max ficou em 49,2 fps. O resultado só não foi melhor do que o obtido pelo iPad Mini 6. Equipado com o chip Apple A15, o tablet da Apple manteve uma média de 59,3 fps no game.