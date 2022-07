Xiaomi anuncia caixinha com Google Assistente e controle remoto de TV

A nova smart speaker possui som surround de 360º e dois microfones, que podem captar a voz do usuário em qualquer direção. De acordo com o site 9to5Google, ela deve funcionar com os mesmos recursos de um Google Nest Mini, por exemplo. O usuário poderá ouvir as suas músicas no Spotify e usar o comando de voz para saber a previsão do tempo, configurar alarmes, entre outras funções.