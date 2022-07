Xiaomi Band 7 vs Mi Smart Band 6: o que muda nas pulseiras smart

A Xiaomi atualizou a linha de pulseiras inteligentes com a Xiaomi Band 7. O dispositivo é uma atualização da Mi Smart Band 6 , que continua a fazer bastante sucesso no Brasil por ter preço competitivo e oferecer diversos recursos para acompanhamento da saúde e monitoramento de esportes. Apesar das semelhanças estéticas entre os dois modelos, as smartbands diferem em recursos e até mesmo na capacidade da bateria. Confira nas linhas a seguir o que mudou entre as gerações.

A Mi Band 6 foi anunciada em março de 2021 e chegou ao Brasil por R$ 699, preço ainda praticado no site oficial da marca chinesa no país. Já Xiaomi Band 7 tem preço sugerido de R$ 599 – curiosa redução de R$ 100 em relação ao modelo anterior. Vale ressaltar que a Xiaomi é uma das marcas mais contrabandeadas, portanto, é importante tomar cuidado antes de comprar os produtos fora dos representantes oficiais.

2 de 6 Detalhe da interface da Mi Smart Band 6 — Foto: Divulgação/Xiaomi Detalhe da interface da Mi Smart Band 6 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Design das pulseiras inteligentes

3 de 6 Xiaomi Band 7 ficou maior e também é construída em policarbonato — Foto: Reprodução/Xiaomi Xiaomi Band 7 ficou maior e também é construída em policarbonato — Foto: Reprodução/Xiaomi

O design mudou muito pouco entre uma geração e outra da smartband da Xiaomi. A diferença mais marcante é o tamanho, que ficou maior na Xiaomi Band 7 para comportar as novas dimensões do display. O relógio mantém a pegada mais minimalista e discreta, com bordas finas no painel sensível ao toque.

Por enquanto, os usuários da Mi Band 6 ainda contam com mais opções de personalização do acessório por meio de pulseiras —tanto originais da Xiaomi, quanto de terceiros. Isso porque o modelo está há um tempo maior no mercado. Por conta das novas dimensões da Xiaomi Band 7, não é possível aproveitar as pulseiras da geração passada.

Uma característica comum às duas gerações é a presença da certificação 5ATM. Isso significa que os produtos podem ficar submersos em água por um máximo de 10 minutos a uma profundidade de até 50 metros.

Tela das smartbands da Xiaomi

4 de 6 Mi Smart Band 6 tem tela menor e não possui "Always-On" — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Mi Smart Band 6 tem tela menor e não possui "Always-On" — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como mencionado acima, a tela ficou maior na nova geração. Trata-se de 1,62 polegada da Xiaomi Band 7 contra as 1,56 polegada da Mi Band 6. É uma diferença de 25%, que agora será aproveitada para mostrar um pouco mais de informação no painel, além de reproduzir cones maiores.

A tecnologia utilizada pelas telas das duas pulseiras da Xiaomi é o OLED, conhecido por alcançar níveis profundos de preto e possuir um gasto energético consideravelmente menor do que o tradicional TFT LCD.

O que muda de fato é a chegada do Always On (em que a tela fica sempre ligada para exibir o horário) e o brilho do display, que agora chega a 500 nits, em vez dos 450 nits da Mi Band 6.

Funcionalidade dos dispositivos Xiaomi

5 de 6 Xiaomi Smart Band 7 trouxe 90 modos novos de esportes — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi Smart Band 7 trouxe 90 modos novos de esportes — Foto: Divulgação/Xiaomi

A Mi Band 6 chegou ao mercado com 30 modos esportivos. Já a Xiaomi Band 7 recebeu um salto em quantidade de recursos: são 120 modalidades de exercício à disposição do usuário. Atividades físicas como alongamento, tênis e kickboxing são algumas das adições importantes.

Outra mudança na Xiaomi Band 7 é na forma como o oxímetro trabalha. Agora, o monitoramento da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) ficou mais inteligente, pois foi projetada para fazer a medição a cada cinco minutos e exibir um alerta caso os níveis fiquem abaixo do padrão.

Bateria das pulseiras inteligentes

A bateria da Mi Band 6 possui 125 mAh de capacidade. De acordo com a Xiaomi, isso é suficiente para até 14 dias de uso regular. Já a Xiaomi Band 7 vem com um componente de 180 mAh de capacidade, uma melhoria considerável e que, segundo a fabricante, se traduz em até 15 dias de uso regular e nove dias para uso pesado. As duas pulseiras inteligentes demoram cerca de 2 horas para serem recarregadas de zero a 100%.

Preço e conectividade

6 de 6 Relógios da Xiaomi possuem diversas opções de pulseiras para personalização — Foto: Divulgação/Xiaomi Relógios da Xiaomi possuem diversas opções de pulseiras para personalização — Foto: Divulgação/Xiaomi

Tanto a Mi Band 6 quanto a Xiaomi Band 7 são compatíveis com celular Android e iPhone (iOS). A conexão é feita por Bluetooth e as informações são sincronizadas com o aplicativo da Xiaomi. A geração mais recente veio com uma versão mais sofisticada do Bluetooth, que é a 5.2. Já a Mi Band 6 vem equipada com o Bluetooth 5.0.

A Mi Band 6 foi anunciada por R$ 699, preço que ainda se mantém no site oficial da Xiaomi. Enquanto isso, a Xiaomi Band 7 chegou ao Brasil com o preço sugerido de R$ 599.

Mi Band 6 vs Xiaomi Band 7 Mi Smart Band 6 Xiaomi Band 7 Tamanho da tela 1,56 polegada (152 x 486 pixels) 1,62 polegadas (152 x 486 pixels) Tecnologia da tela OLED; 450 nits de brilho OLED; 500 nits de brilho Dimensões 47.4 x 18.6 x 12.7 mm 46.5 x 20.7 x 12.25 mm Peso 14 gramas 13,5 gramas Material Policarbonato e pulseiras de silicone Policarbonato e pulseiras de silicone Certificações 5ATM (até 50 m de profundidade por um máximo de 10 minutos) 5ATM (até 50 m de profundidade por um máximo de 10 minutos) GPS Não Não NFC Não Não Versão do Bluetooth 5.0 5.2 Sensores Sensor de frequência cardíaca PPG‎; ‎Acelerômetro de 3 eixos‎; ‎Giroscópio de 3 eixos‎; Barômetro‎; ‎Sensor de proximidade‎. Sensor de frequência cardíaca PPG‎; ‎Acelerômetro de 3 eixos‎; ‎Giroscópio de 3 eixos‎; Barômetro‎; ‎Sensor de proximidade‎. Bateria 125 mAh 180 mAh Lançamento 2021 2022 Preço de lançamento R$ 699 R$ 599